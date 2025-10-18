Suárez aspira a mejorar los resultados electorales para "servir" a los intereses de la ciudadanía

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El presidente de PP de Burgos, Borja Suárez, aspira a mejorar los resultados electorales en la provincia para "seguir siendo un partido popular que sirva a los intereses de los ciudadanos". Y si eso "se traduce en un número de procuradores suficiente y contundente para que el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco sea un proyecto en solitario, nosotros nos dejaremos la piel".

La reflexión del presidente del PP de Burgos, antes de la celebración del comité ejecutivo provincial, en el que también participó el secretario autonómico, Francisco Vázquez, vino a raíz del objetivo lanzado, unos minutos antes, por el secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, sobre las elecciones autonómicas, sobre las que aspiran a mantener el quinto procurador en Burgos. Ante este objetivo, Suárez, se preguntaba, con ironía, si su meta "es mantener el resultado por el cual salieron derrotados".

Aprovechó para preguntar a De la Rosa qué piensa sobre que "Castilla y León esté discriminada en el reparto de distribución eléctrica, que las empresas que están por venir a la ciudad de Burgos, a Miranda, a Aranda, no puedan venir porque la distribución y red eléctrica es un desastre y han privilegiado al País Vasco y a Cataluña frente al resto de las comunidades". O sobre la extensión de la banda ancha, o "por qué nos ha mentido, por qué dijo que se iba a marchar del Ayuntamiento" para "crear un proyecto en el que ya saben que van a perder".

No obstante, "nosotros no vamos a especular con el número de procuradores que tiene que aportar Burgos al conjunto del proyecto de Castilla y León", sino con "el futuro de Burgos en Castilla y León, para que siga siendo líder".

Pero antes de todo esto, Suárez destacó que es momento de "rendir cuentas". Sobre lo que se ha hecho, dijo, con el centro de salud del Silo, sobre que "vamos a tener una Facultad de Medicina", en Burgos y sobre la próxima recepción de las obras del Parque Tecnológico. O la inversión que se está realizando en el nuevo hospital de Aranda, "y eso tiene un nombre y apellidos, que es Alfonso Fernández Mañueco".

Toda una serie de inversiones que se recogen en el anteproyecto de presupuestos de la Junta que "incrementa un 60% las inversiones en la provincia de Burgos". Un documento, añadió, sobre el que se "se tienen que retratar todos".

Además de lo que se ha hecho, Suárez indicó que "vamos a hablar también de lo que tenemos enfrente", de un Partido Socialista que "se reúne para criticar en este caso los proyectos de presupuestos en Burgos de la Junta de Castilla y León", ya que "lo que no pueden criticar son los presupuestos generales del Estado, el proyecto de presupuestos generales del Estado, porque no existe".

Una ausencia de presupuestos del Estado que se traduce en una "paralización de infraestructuras", así como un "síntoma del poco peso que para el Partido Socialista tiene un territorio como Castilla y León y como Burgos". Todo con el "silencio" de De la Rosa y del "candidato que puso Santos Cerdán", en alusión al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

Suárez también cargo contra "la pinza" que realizan el PSOE y Vox en el Ayuntamiento de Burgos y pidió que "el populismo tiene que hacer una reflexión sobre lo que realmente aporta a la política municipal, a la política provincial y a la política autonómica".