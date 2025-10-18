Setenta y cinco años dando visibilidad y espacio a la comunidad sorda burgalesa

Setenta y cinco años. La Asociación de Personas Sordas de Burgos ‘Fray Pedro Ponce de León’ (APSBU), celebra «con orgullo por el camino recorrido y mirando al futuro con esperanza» su setenta y cinco aniversario. «Setenta y cinco años de historia, de lucha, de transformación y de una comunidad unida que ha luchado por sus derechos, por la accesibilidad y por dar impulso y visibilidad a la comunidad sorda y a la lengua de signos».

Instante de la celebración del 75 aniversario de la asociación.Oscar Corcuera Construyendo puente y creando espacios Así lo aseguró su presidente, Marcos García, en el acto institucional que la entidad celebró con representantes de 45 asociaciones de personas sordas de todas España y con autoridades locales y provinciales. Un centenar de personas conforman esta asociación que a lo largo de su historia ha demostrado ser «una entidad que no se rinde, construyendo puentes y creando espacios donde la sordera no es un límite, sino una forma rica de estar en este mundo», aseguró el presidente, quien aprovechó su discurso para agradecer a los socios que «sean voz, manos, rostro, y corazón de la asociación» y a quienes animó a «seguir demostrando el poder de la comunidad sorda, de la lengua de signos y del sueño colectivo».

Instante de la celebración del 75 aniversario de la asociación.Oscar Corcuera Autodeterminación de las personas sordas Precisamente en el trabajo colectivo centró su intervención la presidenta de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León, Rosa Galván. «Hoy no solo celebramos 75 años de historia de la asociación, sino de la historia de cada uno de los socios, quienes han sido los responsables de mantener la entidad a lo largo de los años y de que siga en pie con diversas actividades y acciones». Un sentimiento de «respeto y orgullo» por «una casa que lleva décadas peleando por la autodeterminación de las personas sordas y por trasladar a la sociedad nuestra opinión y lograr el cambio», añadió el presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas, Roberto Suárez.



Instante de la celebración del 75 aniversario de la asociación.Oscar Corcuera Mirando al futuro El representante estatal recordó que el trabajo de asociaciones como ‘Fray Ponce de León' han desarrollado su labor a lo largo de los años en tres fases: «la primera, centrada en la creación de la entidad, tuvo como objetivo priorizar la comunicación de las personas sordas porque el entorno del momento no era como ahora». En segundo lugar, «la asociación se centró en desarrollar actividades porque no había oferta accesible en la ciudad, y promover la lengua de signos y reivindicar nuestros derechos». Ahora «estamos inmersos en esa tercera fase, la que tiene que ver con las generaciones futuras, que son distintas a nosotros y están en un contexto distinto. Debemos trabajar por ellas y seguir fortaleciendo la identidad de las personas sordas».



Instante de la celebración del 75 aniversario de la asociación.Oscar Corcuera Apoyo de las administraciones La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, hizo hincapié en sus palabras en el «compromiso» de las administraciones «con la entidad, con la inclusión y con la igualdad de oportunidades» y felicitó a los socios por «su esfuerzo y su espíritu de superación». «Debemos seguir mirando al futuro con orillos y con fuerza. Un futuro en el que la asociación es un referente», que «nos ha enseñado que la verdadera comunicación nace del respeto, del corazón y del querer conectarse con otra persona», aseveró. A las palabras de la alcaidesa se sumaron las felicitaciones del presidente del Círculo Católico, Jesús Marcos del Río y de la diputada provincial del PP, Raquel Contreras.

Instante de la celebración del 75 aniversario de la asociación.Oscar Corcuera Exposición fotográfica La cita, a la que acudieron cerca de trescientas personas de toda España, finalizó con la inauguración de la exposición fotográfica que la entidad ha dedicado a sus setenta y cinco años de recorrido y a quienes han sido los grandes actores del cambio: sus socios.