Herido un motorista en la AP-1 en Ameyugo

Un motorista resultó hoy herido al sufrir un accidente en el kilómetro 66 de la antigua autopista AP-1 en Ameyugo. El suceso se produjo minutos antes de las 19.07 horas en una zona próxima a la salida de esta vía hacia la carretera N-I, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Asimismo, se avisó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para presta asistencia al motorista, que según el alertante se encontraba “inconsciente”.

Al lugar se desplazaron una UVI móvil y personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Miranda de Ebro. Posteriormente se trasladó al herido en una UVI móvil al hospital Txagorritxu de Vitoria.

Es el segundo accidente de moto registrado esta jornada en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 12.36 horas, en la que se alertaba del accidente de un motorista en el kilómetro 6 de la carretera BU-571, en Espinosa de los Monteros.

En el aviso se solicita asistencia sanitaria para el motorista ante la posibilidad de que se haya fracturado un brazo. El 1-1-2 ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl.