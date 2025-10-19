De Burgos a Cabo Norte: El cicloviajero que conquistó el Ártico con la bicicleta que él mismo se fabricó
Pablo Noguero ha recorrido durante cuatro meses 8.700 km desde la capital burgalesa hasta Cabo Norte en Noruega, en una bici construida con sus manos. Ha contado su aventura en @elnidodepablo y ha puesto en marcha Escarcha Cycles, una empresa de construcción de bicicletas de acero con la que quiere cumplir el sueño de otros ciclistas
El burgalés Pablo Noguero es un enamorado de la bicicleta. Tanto que un buen día decidió hacerse una y emprender un viaje único desde la capital burgalesa hasta Cabo Norte en Noruega. En total 120 días de bicicleta y 8.700 km de ruta. «Mi amor por la bicicleta surge cuando la empiezo a utilizar como medio de transporte para moverme por la ciudad, ir al instituto y para todo tipo de recados», apunta este ingeniero mecánico. «Descubro que es el mejor despertador, la mejor manera de llevar una vida activa».
Un viaje largo y una bici autofabricada
Pablo soñaba con hacer un viaje en bicicleta hasta Cabo Norte. Un objetivo que se hace más fuerte cuando empieza a construir su propia bicicleta. «Empiezo a sentir la necesidad de un viaje largo en cuanto acabo el cuadro de bici. Una vez me vi capaz de hacer mi propia bici, necesitaba comprobar que era fiable, robusta y capaz de llevarme donde yo quisiera».
Sueño de niñez
Crear una bici desde cero
Noguero asegura que fabricar su propia bici ha sido una experiencia única. «Sentir que estás construyendo una máquina que te va a llevar de viaje y que la vas a poder hacer con todos los detalles que quieras es muy especial», afirma, al tiempo que señala que «la parte más complicada es conseguir que todo esté alineado durante el soldado».
La preparación
«Sabes que van a pasar por preocupaciones y miedos que tú no vas a tener, que van a sufrir mientras tú vas a disfrutar, y eso es duro para las dos partes», afirma. Y es que Pablo había hecho viajes de 4 ó 5 días en solitario, y viajes con algún amigo de un par de semanas, pero «nunca algo así de salvaje».
Afortunadamente, «los días pasan y gracias a las redes sociales y los móviles, puedes llegar a sentirlos cerca a pesar de la distancia», asegura. El burgalés empezó a hacer vídeos para tener un diario de todas sus salidas y aventuras y con la intención de animar a la gente «a disfrutar un poco más del mundo en el que vivimos».
En redes sociales
Noguera ha compartido su viaje por redes sociales. «Estoy muy orgulloso de haber tenido la constancia de editar y poder generar un recuerdo tan completo de cada día. Lo que empezó como algo egoísta para tener un buen diario, pasó a ser mucho más especial cuando vi a tanta gente conectando conmigo y con mi manera de ver las cosas, mandándome mensajes de agradecimiento por haberles animado a coger la bicicleta o pasar más rato en la naturaleza».
Arranca el viaje
El burgalés lo tiene claro: «la bicicleta es la mejor herramienta para romper el hielo». Eso, «unido a ser un poco sinvergüenza me ha dado encuentros que no olvidaré jamás», añade divertido, al tiempo que recuerda que «lo más difícil en un viaje como este ha sido tener que estar tanto tiempo bajo el viento y la lluvia en Noruega porque los veranos por el Círculo Polar Ártico es unos días buenos en julio y un agosto más otoñal».
Muchas anécdotas en la mochila
«Pasamos una noche de fiesta en la bodega escuchando música austriaca y música española y no me pude resistir a enseñarles ‘El Nano’ de Melendi, diciéndoles que era la canción que unía a los españoles. Es un día que no olvidaré jamás», recuerda entre sonrisas.
Viajes y Escarcha Cycles
Pero además de seguir viajando sobre dos ruedas, Pablo tenía claro que después de construir su primera bicicleta y haber hecho con ella más de 8.700 km, que quiere seguir construyendo bicis. Así nació Escarcha Cycles, su marca de bicicletas de acero hechas a mano en Burgos. «Estoy en proceso de montar un taller para poder construirle a la gente las bicicletas de sus sueños, tengo muchas ganas de esta nueva etapa. Unir mi trabajo como ingeniero, con mi pasión como ciclista y viajero, es algo muy ilusionante», afirma.