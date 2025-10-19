De Burgos a Cabo Norte: El cicloviajero que conquistó el Ártico con la bicicleta que él mismo se fabricó

El burgalés Pablo Noguero es un enamorado de la bicicleta. Tanto que un buen día decidió hacerse una y emprender un viaje único desde la capital burgalesa hasta Cabo Norte en Noruega. En total 120 días de bicicleta y 8.700 km de ruta. «Mi amor por la bicicleta surge cuando la empiezo a utilizar como medio de transporte para moverme por la ciudad, ir al instituto y para todo tipo de recados», apunta este ingeniero mecánico. «Descubro que es el mejor despertador, la mejor manera de llevar una vida activa».

Instante del viaje en bicicleta de Pablo hasta Cabo Norte en Noruega.PABLO NOGUERO Un viaje largo y una bici autofabricada Una vida activa que siempre ha estado unida a la montaña. «Mi padre es de Jaca por lo que desde pequeño he estado por las montañas, haciendo treckings y durmiendo por ahí. Hace 6 años uní la bicicleta con viajar y dormir en la naturaleza, y desde entonces los viajes y aventuras se han ido haciendo más grandes», apunta. En este punto entra en juego la creación de contenido y es que el burgalés cuenta sus peripecias a través de redes sociales como @elnidodepablo.



Pablo soñaba con hacer un viaje en bicicleta hasta Cabo Norte. Un objetivo que se hace más fuerte cuando empieza a construir su propia bicicleta. «Empiezo a sentir la necesidad de un viaje largo en cuanto acabo el cuadro de bici. Una vez me vi capaz de hacer mi propia bici, necesitaba comprobar que era fiable, robusta y capaz de llevarme donde yo quisiera».



Instante del viaje en bicicleta de Pablo hasta Cabo Norte.PABLO NOGUERAS Sueño de niñez Querer ir al punto más al norte de la Europa continental, en el Círculo Polar Ártico, «viene porque desde pequeño he sentido mucha curiosidad por las expediciones polares. Los programas de ‘Al filo de lo imposible’ hablando de las aventuras de Shackleton, Amundsen y Scott, tuvieron mucha culpa en esta decisión», asegura. Pero antes de arrancar con el pedaleo había que terminar la bicicleta. «Construirme mi propia bicicleta viene desde mi curiosidad por entender cómo se fabrican las cosas y ese deseo casi animal de trabajar y construir cosas con las manos».

Instante del viaje en bicicleta de Pablo hasta Cabo Norte en Noruega.PABLO NOGUERAS Crear una bici desde cero Después de muchos años investigando y siguiendo el mundo de la bicicleta, dio con la Escuela Técnica de la Bicicleta en Madrid, donde imparten un curso de diseño y construcción de bicicletas. «A lo largo de una semana te forman y te guían en la construcción de un cuadro de bicicleta en acero», explica el ingeniero. «Llegas un lunes con una idea en tu cabeza y sales el viernes con un cuadro de bicicleta soldado por ti», añade.



Noguero asegura que fabricar su propia bici ha sido una experiencia única. «Sentir que estás construyendo una máquina que te va a llevar de viaje y que la vas a poder hacer con todos los detalles que quieras es muy especial», afirma, al tiempo que señala que «la parte más complicada es conseguir que todo esté alineado durante el soldado».



Instante del viaje en bicicleta de Pablo hasta Cabo Norte en Noruega.PABLO NOGUERAS La preparación Para empezar un viaje así «hay que tener una vida activa», pero «es el propio camino el que te va preparando», apunta. «El primer día vas suave y poco a poco ganas fuerza y confianza hasta que te haces a la rutina física y mental», añade. Pero Noguero considera que la parte más complicada es comunicar al entorno que «te vas a embarcar en un viaje de este calibre». «Una vez fui consciente de que tenía claro que lo quería hacer y que era el momento adecuado, tocaba avisar a todo mi entorno, trabajo, familia y pareja. Es la parte más dura y la que más energía consume», comenta.



«Sabes que van a pasar por preocupaciones y miedos que tú no vas a tener, que van a sufrir mientras tú vas a disfrutar, y eso es duro para las dos partes», afirma. Y es que Pablo había hecho viajes de 4 ó 5 días en solitario, y viajes con algún amigo de un par de semanas, pero «nunca algo así de salvaje».

Afortunadamente, «los días pasan y gracias a las redes sociales y los móviles, puedes llegar a sentirlos cerca a pesar de la distancia», asegura. El burgalés empezó a hacer vídeos para tener un diario de todas sus salidas y aventuras y con la intención de animar a la gente «a disfrutar un poco más del mundo en el que vivimos».

Instante del viaje en bicicleta de Pablo hasta Cabo Norte en Noruega.PABLO NOGUERAS En redes sociales En este viaje a Cabo Norte, Pablo explica que fue «consciente de que en nuestro día a día estamos muy encorsetados y no nos damos la oportunidad ni de cambiar de ruta cuando nos movemos por la ciudad, de pararnos en un banco o cambiar de planes». En la bicicleta, «cada señal es una decisión y una nueva posibilidad, y cuando te permites cambiar el plan y disfrutar lo que venga, disfrutas más de todo», añade. Desde su salida,



Noguera ha compartido su viaje por redes sociales. «Estoy muy orgulloso de haber tenido la constancia de editar y poder generar un recuerdo tan completo de cada día. Lo que empezó como algo egoísta para tener un buen diario, pasó a ser mucho más especial cuando vi a tanta gente conectando conmigo y con mi manera de ver las cosas, mandándome mensajes de agradecimiento por haberles animado a coger la bicicleta o pasar más rato en la naturaleza».



Instante del viaje en bicicleta de Pablo hasta Cabo Norte en Noruega.PABLO NOGUERAS Arranca el viaje Un viaje así da para muchas aventuras y desventuras. «Si tengo que quedarme con un país del viaje sería Italia, por lo variados de los paisajes y por tener una cultura tan similar a la nuestra», explica, pero asegura que «Noruega me marcó muchísimo por lo salvaje y crudo que se siente todo». El ingeniero asegura que «lo más positivo y lo que hace de un viaje en bicicleta una experiencia única es lo que conoces a la gente de todos los lugares del mundo».



El burgalés lo tiene claro: «la bicicleta es la mejor herramienta para romper el hielo». Eso, «unido a ser un poco sinvergüenza me ha dado encuentros que no olvidaré jamás», añade divertido, al tiempo que recuerda que «lo más difícil en un viaje como este ha sido tener que estar tanto tiempo bajo el viento y la lluvia en Noruega porque los veranos por el Círculo Polar Ártico es unos días buenos en julio y un agosto más otoñal».



Instante del viaje en bicicleta de Pablo a Cabo Norte.PABLO NOGUERO Muchas anécdotas en la mochila Además de una experiencia única, un viaje así «da para muchas anécdotas». Estando en Austria un domingo cualquiera Pablo no encontraba donde recargar sus bidones de agua ni a quién preguntar. «Tomé la decisión de llamar a alguna casa para pedir agua». Así conoció a Michael y sus amigos. «Me invitaron a disfrutar de una barbacoa y unas cervezas con ellos y me dejaron dormir en el jardín».

«Pasamos una noche de fiesta en la bodega escuchando música austriaca y música española y no me pude resistir a enseñarles ‘El Nano’ de Melendi, diciéndoles que era la canción que unía a los españoles. Es un día que no olvidaré jamás», recuerda entre sonrisas.

