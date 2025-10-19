El Colegio de Médicos homenajea a los 68 facultativos que se jubilan este año

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Colegio de Médicos de Burgos rindió en la noche del pasado viernes, 17 de octubre, un emotivo homenaje en Burgos a los profesionales médicos que llegan a su etapa de jubilación en la provincia de Burgos, “tras haberse dejado gran parte de su vida en ayudar a miles de pacientes” y “haber puesto en marcha un sistema sanitario único en el mundo”.

Así lo reconoció durante su discurso el presidente del Colegio de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández de Valderrama, quien reconoció el “compromiso y dedicación” de todos y cada uno de los 68 facultativos que se han jubilado en el ejercicio 2025. “El médico no deja de serlo aunque se jubile”, reiteró Fernández de Valderrama.

En un emotivo homenaje, el Colegio de Médicos de Burgos reconoció las décadas de trabajo que todos ellos han dado a la Medicina, a la sanidad y a sus pacientes. Y este año, además, lo hizo enmarcado en un “bonito 125 aniversario en el que se ha recordado a los protagonistas de este tiempo”, y a quienes lo son en la actualidad.

Por su parte, el vocal de Médicos Jubilados, Jesús Rodrigo, agradeció a sus compañeros la vida dedicada a la práctica médica, al tiempo que animó a todos “a no olvidar que los médicos jubilados son sumamente útiles, y pueden aportar mucho a la sociedad”.

Así, animó a todos a formar parte de la “familia” de compañeros jubilados que participan en las muchas actividades que el Combu desarrolla desde la Vocalía de Jubilados, y entre las que destacan Charlas Divulgativas de Salud, marchas senderistas, audiciones musicales, cursos, excursiones a la provincia, talleres y otras.