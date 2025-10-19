La M.O.D.A. hace vibrar el MEH con su último disco

Un escenario excepcional para un nuevo disco. El Museo de la Evolución Humana (MEH), como era de esperar, se quedó pequeño ayer para disfrutar del estreno del último disco de La M.O.D.A., ‘San Felices’. Compuesto por trece canciones y producido por Carlos Raya, el álbum cuenta con dos colaboraciones muy especiales, una de ellas con Leiva y otra con Repion. El título del disco ‘San Felices’, hace referencia al barrio ‘San Pedro y San Felices’ donde tienen su local de ensayo y donde guardan grandes recuerdos. Las larguísimas colas que rodeaban el museo mucho antes de que comenzara el concierto daban cuenta de la expectación por el que ya es el sexto trabajo de la banda burgalesa. Y dentro, entre las zonas de exposición y algunos de los hallazgos más importantes de la evolución humana, el grupo burgalés desgranó parte de sus nuevas canciones.

Imagen del concierto de La M.O.D.A. en el MEH.Oscar Corcuera El MEH vibra con el último disco de La M.O.D.A.

