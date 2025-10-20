Diez años inspirándolas

La divulgadora y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Beatriz Robles, durante su ponencia en el programa STEM Talent Girl. ICAL

Hace diez años, un grupo de jóvenes burgalesas abría la ronda. Eran las primeras de 8.000 en participar en una iniciativa que se ha convertido en un referente nacional en la promoción del talento femenino en la ciencia y la tecnología. Nacía así STEM Talent Girl, el programa impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en colaboración con la Consejería de Educación, y la Fundación ASTI, con un objetivo tan preciso como ambicioso: inspirar, educar y empoderar a niñas y jóvenes en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

La iniciativa celebra ya su primera década con el orgullo de haber llegado en este tiempo a la ya citada cifra de más de 8.000 alumnas formadas en el conjunto de la región gracias, además, a historias de superación en primera persona que evidencian que las vocaciones científicas no entienden de género.

En su nueva edición, que acaba de abrir su periodo de inscripción gratuita en www.talent-girl.com, la iniciativa ofrece un itinerario de ocho meses, compatible con el curso escolar, que combina sesiones presenciales y actividades online en las nueve capitales de provincia de Castilla y León.

El alma de la iniciativa reside en su red de más de 500 mentoras, profesionales de ámbitos científicos y tecnológicos que acompañan a las alumnas a lo largo de todo el proceso. A través de charlas inspiracionales, sesiones de 'mentoring', visitas a empresas o proyectos de investigación compartidos, ayudan a que las jóvenes descubran sus fortalezas y visualicen un futuro profesional en el mundo STEM.

El itinerario formativo se adapta a cada etapa educativa. En la ESO, 'Science for her' invita a las estudiantes a descubrir sus talentos, derribar estereotipos y acercarse a disciplinas con gran proyección laboral. Durante el Bachillerato, el programa 'Mentor woman' les ofrece orientación personalizada para definir su futuro académico y profesional. Y en la etapa universitaria, 'Real work' las conecta con empresas líderes y les facilita el salto al mundo laboral. Completan así un recorrido que acompaña su desarrollo desde la adolescencia hasta la incorporación al mercado de trabajo.

Además de su despliegue presencial, STEM Talent Girl cuenta con un aula virtual que permite a las jóvenes y sus familias acceder a las actividades, seguir las sesiones y evaluar sus progresos. El proyecto cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Burgos y de empresas como PPG, Clarios, Five E y Five Bioenergy, que se han sumado al compromiso de fomentar la igualdad de oportunidades en las vocaciones tecnológicas.

Para la Fundación ASTI, promotora de la iniciativa, estos diez años son una muestra de que invertir en educación y talento femenino es también invertir en el futuro. Cabe recordar que la entidad nace de "la toma de consciencia de los importantes desafíos que plantea la era de transformación digital, en un momento en que la industria cada vez encuentra más dificultades para encontrar perfiles STEM y sabiendo que los y las profesionales del futuro serán esenciales para seguir avanzando en esta transformación", explica.

Con el objetivo de capacitar al alumnado en competencias clave para los empleos del futuro, ASTI Talent & Tech Foundation desarrolla, además de STEM Talent Girl, otros proyectos dirigidos a distintas audiencias. Junto al citado, FP Steam busca despertar la vocación en ciencia y tecnología de las niñas y jóvenes a lo largo de su proceso educativo.

A ellos se añaden Ruralbotics, que acerca la robótica y la tecnología en general a las niñas y niños de la España con menos población y STEAM Talent Kids, programa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para favorecer que las niñas y niños en edad de infantil y primaria incrementen su motivación e interés por estas áreas, "adoptando de manera transversal la perspectiva de género en el enfoque de la propuesta y las actividades", apuntan desde la organización.