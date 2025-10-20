Así será la iluminación de Navidad que ya se deja ver por Burgos, con 400 elementos decorativos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Quizá más temprana que en años anteriores, la iluminación navideña está montada, a estas alturas de octubre, en buena parte de la ciudad. Si bien todavía quedan muchos elementos decorativos por colocarse, sobre todo aquellos que se ubican a pie de calle, así como los grandes que llegarán en las próximas semanas.

Los que ya son visibles son los arcos navideños en muchas calles del centro como Santander, calle Madrid y San Pablo, entre otras. Desde el área de Ingeniería Industrial del Ayuntamiento de Burgos se contabiliza un listado con 369 elementos decorativos, a los que hay que sumar las 280 cadenetas de microlámparas que se instalan en los árboles del paseo de El Espolón, aportando esa imagen tradicional navideña que encanta a burgaleses y turistas.

Según indican fuentes municipales, el presupuesto que maneja esta área es el mismo del pasado ejercicio, 400.000 euros, a los que hay que sumar la parte que gestiona Cultura, que otros años ha rondado otros 125.000 euros para los elementos en tres dimensiones. En total se alcanzaron en 2024 los 525.000 euros, 260.000 más que en 2023.

Desde el Ayuntamiento de Burgos se optó ya el pasado año por modificar el contrato con la empresa Urbalux para incorporar una partida añadida de 260.000 euros, destinados específicamente a la iluminación navideña.

La Plaza Mayor de Burgos será, como estos años atrás, uno de los lugares que contará con la iluminación más especial, como el lugar de encuentro que es. Así, en el listado de la decoración que maneja el Ayuntamiento de Burgos se indica que contará con un árbol especial, 75 cadenetas para iluminar los balcones y un elemento de gran formato.

La calle La Paloma y Laín Calvo volverán a contar con esa manta iluminada por encima de las cabezas de los paseantes que se colocó el pasado año y que fue una de las decoraciones que más gustó entre la ciudadanía. Otros tres elementos luminosos especiales irán en la fachada del Ayuntamiento de Burgos, en la fachada del Teatro Principal, aquí suelen estar relacionados con los Reyes Magos, y en la plaza del Cid. En la plaza de España, se instalarán cuatro cortinas de microlámparas.

Los árboles de grandes dimensiones se distribuirán en distintos puntos por toda la ciudad, como en Francisco Grandmontagne, Reyes Católicos, avenida de la Paz, plaza de la Libertad, Castilla, calle Valladolid, calle Málaga, plaza Luis Martín Santos, San Juan y la rotonda de Islas Canarias. En la calle Valladolid aparece que se colocarán 30 árboles.

En los barrios se colocarán los típicos arcos en lugares como la barriada de los Ríos, San Cristóbal, Villalonquéjar, Cortes, Cótar, La Ventilla, Villafría y Villatoro, así como en Villímar, barrio del Pilar, San Pedro y San Felices y Vista Alegre G-3.

Los motivos en farolas predominarán por el Crucero, la rotonda del Peregrino, calle Vitoria, avenida Cantabria, calle San Pedro de Cardeña y la rotonda de acceso al HUBU.

Motivos de suelo se contabilizan 8 en la avenida Derechos Humanos y 4 Francisco de Enzinas con calle León.

En Burgos, salvo sorpresa, es habitual que el encendido de la Navidad se produzca el viernes más próximo al Puente de la Constitución y de la Inmaculada con un acto especial, del que todavía no han trascendido más detalles y que se prepara desde las áreas de Cultura y Festejos.