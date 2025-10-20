El Correo de Burgos

Arde la tienda de una gasolinera en Burgos

Los servicios de emergencia intervienen en el incendio de la tienda de una estación de servicio en Olmillos de Sasamón

112 - Archivo

El Correo de Burgos
Burgos

Los Bomberos han logrado extinguir un incendio declarado en una tienda de una gasolinera ubicada en Olmillos de Sasamón. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 3.20 horas en el que se informaba del incendio en la tienda de la estación de servicio situada en el kilómetro 144 de la N-120.

En el aviso al centro de emergencias del 1-1-2 se señala que en el incidente no hay personas heridas. El centro coordinador avisó a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos y al Cetro Coordinador de Emergencias. 

La Guardia Civil informaba en torno a las 6.00 horas que el incendio estaba extinguido tras la actuación de los de Bomberos de Burgos.

