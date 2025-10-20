Arde la tienda de una gasolinera en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los Bomberos han logrado extinguir un incendio declarado en una tienda de una gasolinera ubicada en Olmillos de Sasamón. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 3.20 horas en el que se informaba del incendio en la tienda de la estación de servicio situada en el kilómetro 144 de la N-120.

En el aviso al centro de emergencias del 1-1-2 se señala que en el incidente no hay personas heridas. El centro coordinador avisó a la Guardia Civil, a los Bomberos de Burgos y al Cetro Coordinador de Emergencias.

La Guardia Civil informaba en torno a las 6.00 horas que el incendio estaba extinguido tras la actuación de los de Bomberos de Burgos.