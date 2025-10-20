Herida en Burgos una mujer en silla de ruedas tras arrollarla una furgoneta
El atropello se produjo en la calle Victoria Balfé
Una mujer en silla de ruedas ha resultado herida tras ser atropellada por una furgoneta en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 13.20 horas en el que se informaba del atropello de una furgoneta a una mujer de 65 años que iba en silla de ruedas en la calle Victoria Balfé, junto al parque del Barco Pirata.
El 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Local, Policía Nacional y a Sacyl, que envía un equipo sanitario al lugar.