Herida en Burgos una mujer en silla de ruedas tras arrollarla una furgoneta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una mujer en silla de ruedas ha resultado herida tras ser atropellada por una furgoneta en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 13.20 horas en el que se informaba del atropello de una furgoneta a una mujer de 65 años que iba en silla de ruedas en la calle Victoria Balfé, junto al parque del Barco Pirata.

El 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Local, Policía Nacional y a Sacyl, que envía un equipo sanitario al lugar.