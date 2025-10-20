El Ministerio de Ciencia y las comunidades aprueban un nuevo mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha presidido este mediodía en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), en Burgos, la XIX reunión del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, en el que el Ministerio y las comunidades autónomas, salvo Islas Baleares, que ha votado en contra, han aprobado el Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) para el periodo 2025-2028.

“Con esta actualización reforzamos la cooperación interterritorial y consolidamos una red científica de Estado que garantiza el acceso a infraestructuras de vanguardia en el territorio”, ha subrayado Morant.

La ministra también ha anunciado que, en las próximas semanas, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) abrirá una convocatoria de ayudas FEDER por valor de 200 millones de euros, destinada a financiar los proyectos de mejora del nuevo Mapa, que incluye 28 ICTS que agrupan 64 infraestructuras, distribuidas por 15 comunidades autónomas, además de las dos bases antárticas y la red RedIRIS.

“Va a ser un impulso decisivo para modernizar los equipos, los laboratorios y las plataformas tecnológicas en el territorio. Una gran oportunidad de colaboración interterritorial y una muestra más de compromiso con la ciencia”, ha manifestado.

Las ICTS son instalaciones únicas y excepcionales en su género. En ellas se desarrollan investigaciones de vanguardia y de máxima calidad, y actúan como centros de transmisión, intercambio y preservación del conocimiento, la transferencia de tecnología y el fomento de la innovación.

Se distribuyen en áreas estratégicas como las ciencias del mar y medioambientales, las biociencias y la salud, la energía y los materiales, la astronomía, las tecnologías digitales o las ciencias sociales y humanidades. En total, las ICTS cuentan con casi 2.500 profesionales que desempeñan funciones técnicas, científicas, investigadoras y administrativas.

Entre 2021 y 2024, las ICTS han dado servicio a más de 9.000 proyectos científicos y han mantenido una intensa colaboración con el tejido productivo: 3.300 contratos con empresas, 5.000 publicaciones científicas y miles de actividades de formación y divulgación.

También han permitido más de 17.000 accesos de empresas, universidades o investigadores al uso de las ICTS, como parte de las políticas de acceso abierto con las que se han comprometido durante los últimos años.

Por otro lado, la ministra también ha solicitado a las comunidades autónomas la colaboración y cooperación para la coordinación interterritorial del Trío de Eclipses 2026-2028, un acontecimiento de gran relevancia científica, social y educativa, que va a movilizar a miles de personas y requerirá una coordinación estrecha entre las administraciones públicas.

España será escenario de tres eclipses solares consecutivos: el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028. Dos de ellos serán totales y uno anular. España será el único país del mundo que podrá observar de forma completa el primero, junto con Islandia y Groenlandia.

“Nuestro objetivo es garantizar la seguridad, la movilidad, la divulgación y la protección ambiental durante estos eventos”, ha señalado Morant.