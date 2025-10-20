Detenido en Burgos por agredir a su expareja

Dos agentes de la Policía Local, en el casco histórico de Burgos.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local han detenido a un hombre de 31 años acusado de un presunto delito de violencia de género, al que le fueron intervenidas las llaves del piso de su ex pareja, así como un teléfono móvil que no le pertenecía.

El sábado 18 de octubre, sobre las 08:25 horas, se recibió un aviso en el 112, informando de una presunta agresión de un hombre a una mujer, en un domicilio de la calle Doña Constanza.

Agentes adscritos a la Unidad de Respuesta Rápida y Protección Ciudadana localizaron al presunto agresor en la puerta del ascensor, que explicó que había discutido con su expareja.

Otra dotación de agentes de Policía Local accedió al domicilio, localizando a la víctima, una mujer con síntomas claros de haber sufrido una agresión.

Los agentes de la Policía Local procedieron a la detención de este hombre de 31 años, acusado de un presunto delito de violencia de género.