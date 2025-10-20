La UBU firma un protocolo con el tercer sector para acciones conjuntas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García Pérez, y el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Miguel Santos, han firmado un protocolo de acción conjunta con el fin de promover actividades formativas, de prácticas académicas, voluntariado e investigación.

Como ha reconocido el rector, «ambas instituciones estamos totalmente alineadas y venimos desarrollando ya diferentes colaboraciones en varios ámbitos», pero este nuevo protocolo permitirá el posterior desarrollo de convenios específicos para programas y acciones más concretas. Igualmente ha destacado la gran «fortaleza» de esta plataforma, «que no es fruto de la casualidad sino del trabajo, muchas veces callado y en silencio, de muchas personas durante muchos años». Por su parte, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector en Burgos, la única de carácter provincial en toda España y que aglutina a 35 entidades sociales que trabajan con colectivos muy diversos -desde personas con discapacidad o en entornos de exclusión hasta en cooperación internacional-, ha apuntado la posibilidad de poner en marcha acciones bilaterales con la Universidad desde alguna de esas asociaciones o la implementación de microcredenciales, así como la intención de fortalecer las relaciones de voluntariado o desarrollo de prácticas académicas que ya existen con prácticamente todas las organizaciones.

El vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social de la UBU, Delfín Ortega, que ha participado junto a Miguel Santos y a la presidenta del Centro de Cooperación y Acción Solidaria, Sonia Marcos, en una mesa redonda para presentar este protocolo al alumnado de la facultad de Educación, ha señalado además que este nuevo acuerdo puede suponer también una perfecta oportunidad de visibilización del trabajo de la Plataforma, no sólo ante la comunidad universitaria sino ante toda la sociedad burgalesa.