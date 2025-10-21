La UBU organiza el ciclo de cine 'En Familia'

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El próximo jueves comienza un nuevo ciclo del Aula de Cine y Audiovisuales, que bajo el título “En familia” explora una temática cada vez más presente en las narrativas actuales, cada vez más atentas a lo subjetivo y autorreferencial: el universo familiar y sus múltiples y diversos vínculos constitutivos. Un espacio tan inabarcable en sus variaciones como la propia humanidad que lo habita y desarrolla y, sin embargo, un escenario cercano y casi universal, que nos remite a lo íntimo y lo afectivo, al refugio y los cuidados, pero también a la incomunicación, la violencia o la culpa. Todo ello convierte a los entornos familiares en una fuente argumental inagotable y en constante renovación para el cine actual, en diálogo permanente con los cambios sociales y culturales que registran las sociedades contemporáneas.

Las tres películas de este ciclo reivindican esta complejidad, y el enorme peso específico que tienen los contextos familiares en nuestras vidas, empleando para ello diversos enfoques argumentales y formales, aplicados en el tratamiento de las relaciones filiales y sus claroscuros. Sara Fantova desarrolla en su ópera prima Jone, a veces un drama familiar en forma de coming off age, cuyos personajes se mueven por un escenario real y filmado en modo documental, la semana Grande de Bilbao. Alessandra Lacorazza se basa en sus propias experiencias para plantear en In the summers una reflexión sobre la relación a través del tiempo entre un padre divorciado y sus hijas, lastrada por la distancia y el alcoholismo del primero. En Juliette en primavera, Blandine Lenoir lleva a cabo la adaptación de la célebre novela gráfica homónima de Camile Laury, convirtiéndola en una comedia dramática que afronta temas profundamente contemporáneos como la salud mental, la vuelta a casa de los padres y los secretos ocultos del fondo de la memoria.

Jueves, 23 de octubre de 2025. 20.15 h

JONE A VECES de Sara Fantova ESTRENO

Jone, Batzuetan

Dirección Sara Fantova Guion Sara Fantova, Nuria Dunjó, Nuria Martín Esteban Música Pablo Seijo Fotografía Andreu Ortoll

Reparto Josean Bengoetxea, Olaia Aguayo, Ainhoa Artexte, Elorri Arrizabalaga

España, 2025. 80 min.

Bilbao, pleno agosto. Jone, 20 años, vive con su padre y su hermana pequeña Marta. Aita, el padre de Jone, ha tenido que dejar su trabajo debido a las consecuencias de su Parkinson. Al mismo tiempo, empiezan las fiestas de la Semana Grande de Bilbao en las que Jone se enamorará por primera vez. Durante este verano, Jone vivirá entre la sensación de inmortalidad que transita con Olga, la chica de la que se enamora, y el miedo a quedarse sola debido a la enfermedad de su padre.

Jone a veces, junto con In the summers nos sirve de puente con el anterior ciclo porque es la ópera prima de Sara Fantova, otra joven promesa que sale de la ESCAC.

Mención especial del jurado a la dirección para Sara Fantova en el Festival de Málaga 2025

Premio un impulso colectivo a la mejor película en el D´A film Festival Barcelona 2025 y Mejor película nacional en el Atlàntida Mallorca Film Fest.

Jueves, 30 de octubre de 2025. 20.15 h

IN THE SUMMERS de Alessandra Lacorazza ESTRENO

Cartel de la película 'In the summers'ECB

Dirección Alessandra Lacorazza Guion Alessandra Lacorazza

Reparto René Pérez Joglar (Residente), Sasha Calle, Lio Mehiel, Dreya Castillo, Luciana Elisa Quinonez, Kimaya Thais, Allison Salinas, Emma Ramos, Leslie Grace, Sharlene Cruz

Música Eduardo Cabra Fotografía Alejandro Mejía

EEUU, 2024. 95 min.

Las hermanas Violeta y Eva visitan todos los veranos a su amoroso pero imprudente padre Vicente. Él se esfuerza por crear un mundo maravilloso para ellas pero, bajo la divertida fachada, existe una lucha contra la adicción que gradualmente erosiona la magia, culminando en un devastador accidente. Vicente intenta compensar el pasado. Pero las heridas no se curan fácilmente.

Extraordinario debut de Alessandra Lacorazza, que se sirve de su propia historia para emocionarnos con un poema visual en cuatro estrofas, en el que el conocido músico Residente también se estrena como actor protagonista.

Gran Premio del Jurado a la Mejor película y Mejor Dirección en el Festival de Sundance 2024

Jueves, 6 de noviembre de 2025. 20.15 h

JULIETTE EN PRIMAVERA de Blandine Lenoir ESTRENO

Cartel de la película Juliette en primaveraECB

Juliette au printemps

Dirección Blandine Lenoir Guion Maude Ameline, Camille Jourdy, Blandine Lenoir. Novela gráfica: Camille Jourdy Fotografía Brice Pancot Música Bertrand Belin

Reparto Izïa Higelin, Sophie Guillemin, Jean-Pierre Darroussin, Noémie Lvovsky, Eric Caravaca, Salif Cissé, Thomas De Pourquery, Liliane Rovère

Francia, 2024. 95 min.

Juliette, una joven ilustradora de libros infantiles, vuelve a su pueblo natal para reunirse durante unos días con su familia: su padre, que es tan modesto que sólo sabe expresarse con bromas, su madre pintora que disfruta al máximo de la vida, su abuela que está perdiendo el control, y su hermana, una madre abrumada por una vida rutinaria que la devora. También se cruza en su camino con Pollux, un joven poético y entrañable. En este feliz lío, los recuerdos y los secretos saldrán a la superficie.

Una deliciosa, nostágica, cálida y liberadora comedia llena de inteligencia de una directora de la que ya proyectamos hace unos años una de sus anteriores films, 50 primaveras.