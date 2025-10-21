El Podcast burgalés que desvela los secretos de las matemáticas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo de Innovación docente en Educación Matemática de la Universidad de Burgos, GIDEMat, presenta el podcast ‘Matemáticas al desnudo’, cuyo primer episodio ya está disponible en las principales plataformas de audio y que también se puede escuchar de manera gratuita en este enlace.

El objetivo es revelar los misterios de las matemáticas de nuestro día a día y para ello su creadora, Alicia Martínez, anuncia que “Hablaremos con un lenguaje claro para que lo entienda mi abuela. Vamos a entender los problemas hasta dejarlos en pelotas”.

En su primera entrega, de 9 minutos de duración y titulada “Breve historia de algunos números”, Alicia Martínez plantea cómo sería un mundo sin números y hace un recorrido por la aparición de los números naturales, romanos, racionales… e incluso esos tan extraños, incomprensibles y casi mágicos: los irracionales.

El podcast ‘Matemáticas al desnudo’ tratará de acercar una vez al mes esta disciplina, que en muchas ocasiones se percibe compleje y aburrida, tanto a estudiantes como a la población en general.