La Policía Nacional de Burgos advierte de nuevos casos de estafas a través de WhatsApp

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos investigan varias denuncias presentadas durante las últimas semanas con un denominador común, el “robo” de la aplicación WhatsApp por parte de determinados ciberdelincuentes, lo que les permite estafar a diferentes víctimas solicitando en nuestro nombre distintas cantidades de dinero. El importe del perjuicio patrimonial sufrido en las denuncias que se investigan varía entre 200 y 500 euros.

Los delincuentes operan de la siguiente manera: el usuario recibe un mensaje en el que un “contacto suyo” (en realidad los propios estafadores) le pide que le reenvíe un código que recibirán por SMS.

Una vez que el usuario facilita dicho código, le desaparece la aplicación WhatsApp, y le es imposible volver a acceder, puesto que los delincuentes ya se han apoderado de la cuenta, controlándola.

Utilizando el perfil de su víctima, proceden con diferentes excusas a solicitar cantidades de dinero a sus contactos, normalmente a través de bizum, o bien que les envíen nuevamente el código de WhatsApp, sustrayendo nuevas cuentas. De esta manera, los delincuentes amplían el número de víctimas a las que intentan engañar.

La prevención es la herramienta más eficaz, por lo que se aconseja:

No compartir nunca con nadie tu código de WhatsApp, que recibes por SMS.

Activar la verificación en dos pasos, pues esto hace que, aunque los delincuentes se hicieran con dicho código, no puedan acceder al sistema, al serles requerida una segunda clave de 6 dígitos que sólo tú conoces.

Ante cualquier solicitud de dinero por cualquier medio de un contacto de tu agenda, llamar por teléfono antes al destinatario y asegúrate que todo es correcto.

Si has sido víctima de esta modalidad de estafa, denuncia los hechos ante la Policía Nacional.

