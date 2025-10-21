Claves del crecimiento empresarial: equipos motivados, liderazgo ambicioso y unidad familiar según Ernesto y Emma Antolín

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Crear a equipos formados y motivados para que funcionen a medio y largo plazo; mantener la familia unida y motivada y tener ambición, perseverancia y compromiso son los retos que el Grupo Antolín lleva con bandera para que la multinacional crezca, según destacaron hoy Ernesto Antolín y Emma Antolín, presidente y vicepresidente de la empresa, respectivamente, que participaron en el XXVIII Foro Congreso Familiar que se celebra en Burgos.

Ernesto Antolín recordó cómo ha crecido la empresa desde que su padre y su tío iniciaron el negocio con un pequeño taller hasta convertirla en una multinacional con 20.000 trabajadores y presencia en 20 países de Asia, África, América y Europa. Para lograr el crecimiento, según el empresario, es fundamental que la familia se mantenga “unida y motivada”.

Por su parte, Emma Antolín reconoció que ante un contexto “complejo y cambiante” para hacer frente a los problemas la multinacional se enfoca en cinco ejes como son la optimización del dimensionamiento, el férreo control del coste, poner el foco en el valor y la diferenciación y el crecimiento selectivo. "En nuestro sector tenemos que hacer frente a la presión regulatoria, la transición a la economía sostenible, la incorporación de la Inteligencia Artificial y la incertidumbre arancelaria”, dijo.

Los empresarios señalaron, además, que trabajan siempre con la premisa de escoger y seleccionar mercados, clientes proyectos rentables y apostando por aquellos lugares donde hay crecimiento y se puede captar valor.

Al respecto Emma Antolín agregó que para evolucionar, la empresa debe mantener sus principios fundamentales y, al mismo tiempo, tener la sensibilidad de adaptarse a los distintos territorios y al cambio que la sociedad demanda. “La parte de la innovación es nuestro motor. Somos líderes mundiales en la fabricación de techos, consolas centrales, paneles de puertas, es decir, el interior de los automóviles tienen la mano de Antolín. Ahora estamos fabricando un techo acústico que permite sustituir a los altavoces y a través de unos excitadores hemos conseguido que parezca que estás dentro de un concierto”, explicó.

El rey, Felipe VI, pudo ayer comprobar el sonido que se desprende de este techo acústico, durante la visita que realizó a la multinacional en Burgos. “Le encantó”, señaló Enma Antolín.

Por último, la vicepresidenta de la multinacional agregó que los componentes de automóviles de Antolín están en uno de cada tres vehículos que circulan por el mundo y en nueve de los diez modelos más vendidos. “En España significamos el diez por ciento del PIB y a pesar de la dimensión nunca perdemos el norte y pisamos la tierra. Además trabajamos en la cultura de la transformación constante y nos readaptamos a lo que el mercado nos pide. Apostamos por la mejora en los costes y en los procesos para tener rentabilidad y una visión a largo plazo en un entorno volátil”, dijo.