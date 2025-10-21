Así es Alejandro, el representante de Burgos en Míster RNB España

«Es todo un orgullo representar a mi ciudad». Así lo asegura Alejandro Csintalan Alcalá, el joven de 26 años que estos días se encuentra en Salou representando a Burgos en el certamen de belleza Míster RNB España 2025. Alejandro, de padre parisino y madre burgalesa, se describe como «un chico sencillo, trabajador, amante de su tierra, de los videojuegos y del rugby», pero sobre todo disfruta pasando tiempo con su familia y amigos.

A sus 26 años es un ejemplo de trabajo, esfuerzo y compromiso y es que desde hace un tiempo compagina su labor como asesor financiero en una empresa local y la crepería que sus padres regentan desde hace cuatro años en la Plaza Mayor de la capital burgalesa.

Alejandro representa a Burgos en el certamen.ECB Disfrutar de la experiencia En los planes de este joven conversador y alegre no entraba presentarse a un certamen de belleza como Míster RNB España. De hecho, explica que, en su caso, fue la organización del certamen la que le propuso participar. «En otras provincias se hace una preselección previa, en la que participan varios chicos y de ahí sale el representante que acudirá el certamen, pero en le caso de Burgos y de otras ciudades, al no haber esta fase previa, la selección del candidato llega directamente de la organización».



Aunque inicialmente Alejandro pensó en decir que ‘no’ porque «si bien siempre he sido muy deportista, en ese momento llevaba un año sin hacer deporte y no me encontraba en mi mejor forma», después las dudas y los miedos dieron paso a las ganas «de vivir una experiencia única y diferente que no todo el mundo puede disfrutar».

Alejandro frente a la Catedral de Burgos.ECB La preparación Dicho y hecho, este joven burgalés formado en Terapia Ocupacional por la Universidad de Burgos (UBU), que habla inglés y francés y con gran formación a sus espaldas, se puso manos a la obra.

«Sin duda, los límites muchas veces son internos y nos los ponemos nosotros mismos. Es difícil tener las respuestas a todo y es normal que aparezcan miedos, pero cuando nos atrevemos a dar el paso, podemos llegar a conocer versiones de nosotros mismos que nunca nos hubiéramos imaginado», apunta.



Aunque cada vez en este tipo de concursos se valoran cuestiones como la presencia, los modales, el saber estar, las herramientas comunicativas, la presencia en redes o la oratoria, el físico sigue siendo una carta de presentación inicial. Por eso, y a pesar de que muchos candidatos por aquel entonces ya llevaban casi un año de preparación, Alejandro no lo dudó y se puso manos a la obra a solo tres meses del concurso. «Compaginé una rutina de ejercicios diaria muy exigente y una dieta estricta durante esos meses, que me permitieron tener el cuerpo que se ‘busca’ en el certamen y la vez recuperar mi forma física».



Lo hizo mientras compaginaba sus dos trabajos. No ha sido fácil, pero «ha merecido la pena», apunta. Alejandro explica que durante estos mese se levantaba muy pronto para estar sobre las 6.30 o 7 de la mañana entrenando, después iba a trabajar a la consultora, regresaba a casa a comer y por la tarde ayudaba a sus padres en la crepería de 16 a 23 horas. Y al día siguiente «vuelta a empezar». «Ha sido difícil llevar una dieta tan estricta rodeado de crepes y chocolate», explica entre risas.



Alejandro representa a Burgos en el certamenRNB ESPAÑA Un chico de fe ha puesto en valor lo importante que es la fe en su vida. De hecho, es un miembro activo de la Parroquia de San Lorenzo de la capital burgalesa. «Para mí es importante como cristiano hablar de mi fe», asegura. «Creo que es muy positivo dar visibilidad a los jóvenes cristianos» y que «podemos estar en cualquier parte», apunta.



La fe es precisamente el eje de su propuesta social, una iniciativa que cada concursante debe presentar al certamen. Los candidatos explican el proyecto a través de un vídeo y el que obtenga el mayor número más reproducciones y ‘Me gusta’ de seguidores de la cuenta @RNBEspana en YouTube se convierte en finalista directo popular.



En su caso, Alejandro ha mostrado su papel como voluntario en la iniciativa 'Compartiriado y desayuno' de la Parroquia de San Lorenzo, una acción en la que diversos voluntarios comparten el desayuno con personas sin hogar de Burgos cada domingo. «Es sin duda una experiencia muy gratificante», asevera, al tiempo que anima a los burgaleses a conocer la iniciativa a través de su vídeo y a apoyarle con un 'me gusta'.