La recepción de las obras de El Parral se formalizará el 28 de octubre

Tras someterse a un profundo lavado de cara, el parque de El Parral abrirá sus puertas de nuevo próximamente. El primer paso será recepcionar las obras. Y la fecha acordada por Patrimonio Nacional es el martes 28 de octubre. Ese mismo día, la presidenta del organismo público, Ana de la Cueva, se reunirá con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, para formalizar el traspaso.

La gran pregunta, lógicamente, es saber cuándo se abrirá el parque a la ciudadanía. En principio, la idea es hacerlo a partir del mes que viene. Sin embargo, todavía no se ha concretado fecha alguna.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, se reunió este lunes con representantes de Patrimonio Nacional para abordar esta y otras cuestiones. Por ejemplo, la posibilidad de que El Parral permanezca abierto las 24 horas del día pese a que el convenio suscrito entre ambas administraciones contempla la instalación de siete puertas para restringir su acceso.

Las negociaciones siguen su curso a falta de rematar los últimos flecos. Así pues, Niño prefiere no adelantar detalles sobre las propuestas que el Ayuntamiento ha puesto encima de la mesa. Lo que sí quiere dejar claro es que existe «muy buena predisposición» entre las partes, ya que el objetivo de ambas es garantizar la «idoneidad» de un espacio emblemático de la ciudad.

También está por ver si El Parral vuelve a convertirse, a partir de 2026, en el escenario de la Jira del Curpillos. Precisamente, el edil de Festejos, César Barriada, presentará este martes la consulta popular promovida por el equipo de Gobierno para determinar si los burgaleses prefieren el emplazamiento de toda la vida o el paseo de La Quinta, donde se han celebrado las dos últimas ediciones.

Lo que a priori parecía un sacrilegio se ha convertido en una opción sumamente atractiva para un amplio espectro de la población. También para la mayoría de las peñas, hasta el punto de que tan solo una cuarta parte de las agrupaciones rechazaron el cambio de ubicación en un sondeo interno.

Cabe recordar, además, que la última Jira del Curpillos batió récord de asistentes. Alrededor de 50.000 personas, según fuentes municipales, se dieron cita en La Quinta y la previsión es que la fiesta vaya sumando cientos de adeptos cada año.