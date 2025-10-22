Cada copa, un gesto de apoyo. El Rotary Club organiza una cata en beneficio de Cáritas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Rotary Club Burgos organiza una cata de vinos benéfica destinada a apoyar el programa Ain Karem de Cáritas Diocesana de Burgos, iniciativa que acompaña a mujeres embarazadas o con cargas familiares en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de promover su autonomía personal y su inclusión social.

El evento tendrá lugar este viernes 24 de octubre, a las 20 horas, en la Casa del Cordón, y, durante tres horas, reunirá a amantes del vino, la cultura y la solidaridad en una velada que combinará degustaciones enológicas a cargo del sumiller Fernando Mayoral con actuaciones artísticas en vivo.

"La cita pretende ser una celebración de la vida y, al mismo tiempo, una llamada a la generosidad colectiva. Queremos que esta cata sea mucho más que una experiencia sensorial. Aspiramos a crear un espacio de encuentro, disfrute y conciencia social, donde cada copa y cada actuación se conviertan en un gesto de apoyo hacia quienes más lo necesitan", explican desde la entidad.

La elección del proyecto al que se destinarán íntegramente las aportaciones no es casual. Y es que la labor de Ain Karem entronca con una de las siete áreas de interés de Rotary Internacional, la de Salud Materno-Infantil. La propuesta aspira a concitar la colaboración de empresas, instituciones y particulares que, con su respaldo, "demuestran que la cultura puede ser un vehículo de transformación social", aseguran los promotores de la cita.

Cabe recordar que Rotary es una red mundial de más de 1,4 millones de "líderes voluntarios" agrupados en más de 46.000 clubes distribuidos en 200 países y regiones. Su misión es "abordar los desafíos humanitarios más urgentes, mejorar vidas y fomentar la paz y el entendimiento entre los pueblos", apunta la organización.

Las entradas (35 euros) ya están a la venta y se pueden adquirir en Kids&Us, Studio DELB, Peluquería CBB y Floristerías Castilla. Se ha habilitado además una fila cero, con donaciones directas al número de cuenta ES86 2100 7512 3013 0026 1591.