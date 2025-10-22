Tres heridos en otros dos accidentes en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres personas han resultado heridas, en principio leves, en otros dos accidentes registrados en Burgos. En el primero de ellos, a las 15.26 horas, el centro de emergencias recibe el aviso de una colisión entre una furgoneta y un turismo a la altura del número 59 de la Avenida Bilbao, en Medina de Pomar.

En la llamada se solicita asistencia sanitaria para atender a dos varones de 36 y 22 años que han resultado heridos leves. El 1-1-2 avisa a la Policía Local de Medina de Pomar, a Tráfico de Burgos y a Sacyl, que moviliza una ambulancia al lugar.

En el segundo accidente, a las 15.42 horas, el 1-1-2 recibe el aviso de una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 235 de la A-1, en Villagonzalo Pedernales, sentido Madrid, donde, solicitan asistencia sanitaria para atender a una mujer de 21 años herida, en principio leve. Se avisa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl.