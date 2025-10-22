Herido un joven motorista en el cuarto accidente del día en Burgos
El menor de 17 años que conducía la moto chocó contra un turismo en la avenida Casa la Vega
Un menor de 17 años ha resultado herido en el cuarto accidente del día registrado en Burgos. Según la información facilitada por el 1-1-2, a las 21.07 horas informan al 1-1-2 de una colisión entre un turismo y una moto en la Avenida Casa de la Vega, en Burgos capital, donde solicitan asistencia para atender al motorista, un varón de 17 años. Se informa a Policía Local, CNP y a Sacyl.
Es el cuarto accidente de la jornada en Burgos. En el primer accidente del día, dos hombres y una mujer han resultado heridos en una colisión entre dos turismos, uno de los cuales ha volcado, que se ha registrado en el kilómetro 26 de la N-629, a la altura de la localidad burgalesa de Medina de Pomar, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.
El siniestro ha tenido lugar en torno a las 10.09 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para dos personas que estaban atrapadas, una en cada vehículo.
A primera hora de la tarde se registraban dos accidentes casi simultáneos. En el primero de ellos, a las 15.26 horas, el centro de emergencias recibe el aviso de una colisión entre una furgoneta y un turismo a la altura del número 59 de la Avenida Bilbao, en Medina de Pomar.
En la llamada se solicita asistencia sanitaria para atender a dos varones de 36 y 22 años que han resultado heridos leves. El 1-1-2 avisa a la Policía Local de Medina de Pomar, a Tráfico de Burgos y a Sacyl, que moviliza una ambulancia al lugar.
En el segundo accidente, a las 15.42 horas, el 1-1-2 recibe el aviso de una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 235 de la A-1, en Villagonzalo Pedernales, sentido Madrid, donde, solicitan asistencia sanitaria para atender a una mujer de 21 años herida, en principio leve. Se avisa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl.
En el tercer siniestro de la jornada, un joven de 30 años resultaba herido en una salida de vía en la carretera BU-P-7101 y su coche ha terminado en una tierra de cultivo entre las localidades de Cerezo de Río Tirón y Fresno del Río Tirón.
Como consecuencia del accidente ha resultado herido el conductor y único ocupante del vehículo, un varón de 30 años. El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.