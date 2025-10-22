Herido un joven motorista en el cuarto accidente del día en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un menor de 17 años ha resultado herido en el cuarto accidente del día registrado en Burgos. Según la información facilitada por el 1-1-2, a las 21.07 horas informan al 1-1-2 de una colisión entre un turismo y una moto en la Avenida Casa de la Vega, en Burgos capital, donde solicitan asistencia para atender al motorista, un varón de 17 años. Se informa a Policía Local, CNP y a Sacyl.

Es el cuarto accidente de la jornada en Burgos. En el primer accidente del día, dos hombres y una mujer han resultado heridos en una colisión entre dos turismos, uno de los cuales ha volcado, que se ha registrado en el kilómetro 26 de la N-629, a la altura de la localidad burgalesa de Medina de Pomar, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 10.09 horas de este miércoles, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para dos personas que estaban atrapadas, una en cada vehículo.

A primera hora de la tarde se registraban dos accidentes casi simultáneos. En el primero de ellos, a las 15.26 horas, el centro de emergencias recibe el aviso de una colisión entre una furgoneta y un turismo a la altura del número 59 de la Avenida Bilbao, en Medina de Pomar.

En la llamada se solicita asistencia sanitaria para atender a dos varones de 36 y 22 años que han resultado heridos leves. El 1-1-2 avisa a la Policía Local de Medina de Pomar, a Tráfico de Burgos y a Sacyl, que moviliza una ambulancia al lugar.

En el segundo accidente, a las 15.42 horas, el 1-1-2 recibe el aviso de una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 235 de la A-1, en Villagonzalo Pedernales, sentido Madrid, donde, solicitan asistencia sanitaria para atender a una mujer de 21 años herida, en principio leve. Se avisa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl.

En el tercer siniestro de la jornada, un joven de 30 años resultaba herido en una salida de vía en la carretera BU-P-7101 y su coche ha terminado en una tierra de cultivo entre las localidades de Cerezo de Río Tirón y Fresno del Río Tirón.

Como consecuencia del accidente ha resultado herido el conductor y único ocupante del vehículo, un varón de 30 años. El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.