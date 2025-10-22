Buscan la palabra que define el español que se habla en Castilla y León ¿Cuál elegirías tú?

Mar Sancho elige su palabra para definir el español que se habla en España en el panel de la exposicion Palabras Hispánicas.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

¿Qué palabra define el español que se habla en Castilla y León? La búsqueda ha empezado en la sede burgalesa del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua donde se reúnen las 22 palabras que definen el español que se habla en otros países. Pero falta una palabra. La que define el español que se habla en España. «Contamos con las palabras seleccionadas con delicadeza y tino por las academias de la lengua integradas en la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), todas excepto en España donde serán los visitantes a la muestra quienes determinar qué palabra define el español que hablamos aquí», señaló la presidenta de la Fundación del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y viceconsejera de Cultura, Mar Sancho.

La exposición ‘Palabras Panhispánicas’, que podrá verse hasta el próximo mes de enero en el Palacio de la Isla, busca que entre los visitantes se elija la palabra que mejor defina el español. Las otras 22 academias de la lengua asociadas a Asale ya han elegido aquellas palabras que caracterizan su castellano.

Así la Asociación Puertorriqueña de la Lengua Española se ha decantado por Sínsoras; la Academia Ecuatoriana de la Lengua Totora; la Asociación Cubana de la Lengua Asere/Acere; la Academia Panameña de la Lengua eligió Añingotar(se); la Academia Guatemalteca de la Lengua Capear; la Academia Hondureña de la Lengua Ciguata; la Academia Mexicana de la Lengua Teporingo; la Academia Nicaragüense de la Lengua Tuani; la Academia Dominicana de la Lengua Mangú; la Academia Norteamericana de la Lengua Española Brequar; la Academia Argentina de Letras Mina; la Academia Venezolana de la Lengua Chamo/ Chama; la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española Boy; la Academia Peruana de la Lengua Trome; la Academia Salvadoreña de la Lengua Volado; la Academia Nacional de Letras del Uruguay Oriental; la Academia Paraguaya de la Lengua Española Purete; la Academia Colombiana de la Lengua Chupo; la Academia Costarricense de la Lengua Pura Vida; la Academia Filipina de la Lengua Española Remedio; la Academia Chilena de la Lengua Al tiro; y la Academia Boliviana de la Lengua ¿No ve?.

«La pregunta sobre la palabra que define el rasgo propio de la legua en cada país no es sencillo, pero queríamos que fuera una voz que identifica a cada lengua», señaló el secretario de la asociación Asale, Francisco Javier Pérez. Una muestra que persigue la filosofía de las academias del castellano que «reivindica el panhispanismo porque el español no es hegemónico de un lugar, en todos los lugares se habla bien».

Las palabras en la exposición se acompañan de una imagen diseñada por Fernando Díaz San Miguel que «es un reto imaginar la palabra desde el español peninsular hacia el panhispánico que ha sido un reto estético interesante», señaló. La más complicada, Mangú, un puré, y la que vieron más rápido, ¿no ve?

La muestra irá recorriendo las diferentes provincias de la comunidad donde cada lugar elegirá su palabra representativa del español que se habla en España. Se elegirá una por provincia y entre las que más se registren se elegirá la palabra que define el español en Castellano. A esta muestra en sala le seguirá, también, una muestra de calle que, también, testará la voluntad popular para elegir la palabra definitiva del Castellano que se habla en Castilla y León.