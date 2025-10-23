La natalidad sube un 3,7%, pero está a la mitad del número de defunciones

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La natalidad ha crecido ligeramente en los ocho primeros meses del año, pero la cifra no es suficiente para que la provincia obtenga un saldo vegetativo positivo y está muy lejos del ritmo de nacimientos registrados hace una década. Hasta el pasado mes de agosto se registraron un total de 1.374 alumbramientos. En el mismo periodo de tiempo se alcanzaron los 2.893 decesos. El invierno demográfico se mantuvo en la provincia de Burgos durante el pasado verano.

Así se desprende de las cifras de estimación mensual de nacimientos y defunciones que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ambos fenómenos demográficos han tenido un incremento, pero el de nacimientos no llega a contrarrestar el de muertes. De esta manera, ha subido un 3,7% la llegada de nuevos burgaleses al mundo respecto al año pasado en el que nacieron 1.325. No es suficiente, porque la mortalidad ha crecido un 7,4% en el mismo periodo de tiempo respecto a las 2.693 muertes registradas entre enero y agosto de 2024.

Es la dinámica demográfica de los últimos años. Si se mira al mes de agosto, se han registrado 179 nacimientos, lo que suponen cinco niños que han venido al mundo en Burgos durante el octavo mes del año. En el mismo periodo se han registrado 365 fallecimientos, con una media de 11 decesos al mes.

Los datos tanto de nacimientos como de defunciones han cambiado en la última década. De esta manera, en agosto de 2016, último año registrado en la estadística de nacimientos, se registraban 235 en el mismo mes. Esto supone un descenso en la natalidad en la última década en Burgos del 24%. En cuanto al dato acumulado entre enero y agosto de 2016, la tendencia también es a la baja. Hace diez años registraban 1.789 nacimientos, lo que supone un 23% más de los registros del mismo periodo de este año.

Si se habla de la mortalidad, esta se ha disparado. En el mes de agosto de 2016 se registraron 271 fallecimientos. Es decir, en el mismo mes de este año ha crecido el número de defunciones en un 34%. El cómputo anual de 2016 hasta el mes de agosto era de 2.555 fallecimientos, eran un 13% menos que los que se registran de manera acumulada en este 2025 hasta el mes de agosto.

En cuanto a nacimientos, Burgos es la segunda provincia con mayor número registrado tanto en el mes de agosto como en el acumulado anual. Solo se ve superada por la provincia de Valladolid donde se produjeron 261 nacimientos en el mes de agosto y 2.050 en los ocho primeros meses del año. Preocupantes son los 44 niños que han nacido en Soria durante el mes de agosto, una cifra que en el cómputo del año está tan solo en 329.

En la tendencia se observa que la cifra de nacimientos en Burgos es la que más ha crecido en la comunidad autónoma. En Burgos sube un 3,75% mientras que en Zamora sube un 2,5%, en Soria un 1,75% y en Valladolid solo un 0,43%. En el resto de provincias la natalidad es más baja que hace un año.

En cuanto a la mortalidad, la provincia de Burgos es la tercera con un mayor número, solo superada por León, que lidera los decesos con 483 en el mes de agosto y Valladolid con 426. En el cómputo anual, la provincia que más mortalidad registra en Castilla y León es la provincia de León, con 4.080 fallecidos entre enero y agosto. En segundo lugar, está Valladolid con 3.424 y en tercera posición los 2.893 muertos en Burgos hasta agosto. En cuanto a la comparación de lo que va de año con la situación en el ejercicio anterior, la que más crece en mortalidad es Burgos, donde han subido el número de decesos entre enero y agosto en 200 personas. Muy lejos de los 82 más que han fallecido en Zamora o los 27 muertos más registrados en este 2025 en Soria. En el resto de provincias la mortalidad ha descendido respecto al año anterior.