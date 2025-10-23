Accidente en la AP-1: una mujer herida con una brecha en la cabeza.EMERGENCIAS 112

Quinto accidente de tráfico en las carreteras burgalesas en menos de 24 horas. Una mujer ha resultado herida este jueves, en torno a las 9:38 horas, a raíz de una salida de vía en la AP-1 a la altura de Quintanapalla.

El siniestro, según detallan fuentes del 112, se produjo en el kilómetro 16 de la citada autovía en sentido Burgos. La mujer, de 60 años, se encontraba consciente tras el impacto. Sin embargo, requirió asistencia sanitaria al sufrir una brecha en la cabeza.

Una vez recibido el aviso, el 112 informó de lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia al lugar de los hechos para atender a la herida.