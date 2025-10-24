El PSOE lamenta que el nuevo pliego llevará a la Escuela de Música de Burgos a ser la más cara de la región

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Socialista reiteraba su rechazo frontal a los pliegos aprobados por la Junta de Gobierno local para la gestión de la Escuela Municipal de Música, al considerar que dichos documentos abren la puerta a un incremento "injustificado" de las tasas que pagan los usuarios. Tal y como avanzó la edil Nuria Barrio las condiciones del nuevo contrato establecen una subida del 18% de los precios actuales y elevan también el canon que abonará el Ayuntamiento por encima de los 102.000 euros.

La concejal lamentó al respecto que el PP haya hecho oídos sordos a sus propuestas para mejorar el pliego y haya optado "una vez más" por obviar al principal grupo de la oposición en la tramitación. Criticaba, de hecho, que el expediente en cuestión se aprobara en Junta de Gobierno, donde llegó "sin aparecer en el orden del día, con carácter de urgencia".

A juicio de Barrio el incremento acordado carece de motivación alguna, pues aunque esta "no sea una formación reglada, tal y como subraya la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, como excusa", sí es un servicio público, esencial y de interés social, al que el Ayuntamiento debería mimar".

Todo lo contrario, en opinión de la socialista, es lo que plantean los pliegos aprobados, pues determinan un aumento del coste de la matrícula, que pasará 30 a 35 euros, además del alza en las cuotas que las familias pagan mensualmente por las distintas disciplinas que las escuelas imparten. "Crecerán de media un 18% durante el primer año, pero pueden seguir subiendo, porque el documento establece que en el segundo y tercer año el adjudicatario podrá elevar hasta un 5% más en las cuotas y el cuarto y el quinto año un 2% más. Esto implica que al final este servicio va a subir o va a poder subir cerca de un 30%", explicó la edil, para evidenciar la falta de argumentos sólidos que amparen esta decisión y, de paso, lleven a Burgos a ser "la ciudad más cara de Castilla y León en este tipo de enseñanza musical". Cuestionó en este punto el gusto del PP por planear "gastos exagerados como el que supondrá el túnel de la calle Santander" al tiempo que "escatiman en las pequeñas cosas que son las que de verdad interesan a los burgaleses". "¿Y luego queremos ser Capital Cultural Europea en 2031? Pues así mal vamos", zanjó.

Además, Barrio alertó de las consecuencias sociales que puede tener la medida: "Puede que haya familias que dejen de asistir a la Escuela Municipal de Música por lo que se encarece la actividad". Al hilo, defendió que el Ayuntamiento debe garantizar un precio "accesible y razonable" para un servicio que fomenta la autonomía y capacidades del alumnado.

Lamentó además que la subida se produzca sin que existan mejoras apreciables: "No se introduce ninguna mejora que requiera pagar más", aseveraba, para alertar de que la oferta económica de los interesados en asumir este contrato será de nuevo determinante, lo que podría de nuevo dar lugar a licitaciones con bajas notables dirigidas a garantizarse la adjudicación que, a medio o largo plazo, vuelvan a poner en jaque el servicio. "La propuesta económica supone 49 de los 100 puntos en juego, mientras el proyecto pedagógico se queda en 27, cuando tendría que ser lo más importante".

Sobre la entrada en vigor del nuevo contrato, Barrio señaló que de cambiar la actual adjudicataria, tras el concurso, pueden surgir nuevos problemas administrativos y económicos con matrículas ya cobradas. Hasta entonces la actividad funcionará en precario, "con algunas dificultades", según la concejal, que "gracias a la entrega de los profesores los niños no perciben", pero de las que las familias son plenamente conscientes, apostilló.