¿Cómo ha sentado el verano al empleo en Burgos?

El verano le ha sentado bien al empleo en Burgos. Así se desprende de las cifras de la Encuesta de Población Activa, EPA, del tercer trimestre del año, donde Burgos gana población, activos, ocupados y pierde parados. Las cifras reflejan que en el último trimestre se ha registrado un descenso del 13,2% en el número de parados. La cifra alcanzó en verano a 13.100 burgaleses frente a los 15.100 del trimestre anterior y se corrige en 700 desempleados menos respecto al inicio del año.

La mejora del paro este verano se debe, principalmente, a la inserción laboral femenina. Este verano 1.400 mujeres han encontrado un empleo junto con 600 hombres. El desempleo alcanza así la paridad este verano con 6.500 parados y 6.600 paradas.

Lo que no mejora es la posición de Burgos en cuanto a la tasa de paro. Llegó a tener la tercera más baja del país. En el tercer trimestre, se ha situado como la decimotercera más baja, superada por Lugo, que alcanzó el mejor dato con una tasa de paro del 4,72%. En Castilla y León superan a Burgos, Segovia (5,46%), la segunda más baja del país, Ávila (7,03%) y Palencia (7,23%).

Ocupados

La cifra que ha corregido este verano es la de ocupados. Después de la caída del segundo trimestre del año, se ha remontado en un 2,8% en el periodo estival, de mayor actividad en el sector de la hostelería y del comercio. Burgos registra en el tercer trimestre de 2025 166.200 ocupados, de los que 86.500 son hombres y 79.700 mujeres. Supone un crecimiento trimestral de 4.600 personas más que han encontrado un empleo en la provincia de Burgos. Donde más ha crecido es en el ámbito femenino. Sube la contratación de mujeres un 5%, son 3.800 trabajadoras más con empleo. En hombres, la cifra de ocupados ha subido en 800.