Burgos actuará sobre 250 hectáreas del cinturón verde para evitar incendios

El Ayuntamiento de Burgos actuará sobre 250 hectáreas del cinturón verde, según señaló hoy el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, tras la Comisión de Arbolado, en la que se explicaron los trabajos de limpieza y clareo previstos en este pulmón de la capital burgalesa. El objetivo, dijo, es intervenir en espacios verdes que requieren de trabajos por motivos de urgencia o necesidad, avanzando de este modo en la prevención de incendios en los mismos.

Se van a actuar sobre unas 250 hectáreas del cinturón verde, que en su conjunto cuenta en la actualidad con cerca de 450. Esta actuación se ha planificado a cinco años y ya ha comenzado con los trabajos en el cerro de San Miguel y el parque de Fuentes Blancas. Se ha optado por estos emplazamientos con la intención de sanear la masa forestal y minimizar los riesgos de incendios, haciendo en un año lo planificado en dos.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente se vio necesario la realización de actividades que explicaran estas actuaciones medioambientales. La empresa adjudicataria de estas labores, Fundación Oxígeno, está realizando talleres in situ explicando las tareas que se van a realizar. Por estos talleres ya han pasado más de 200 adultos en seis turnos y hay otros 125 inscritos parta los próximos cinco turnos, quedando solo plazas para el domingo, 23 de noviembre. A ellos hay que sumar otros 200 escolares en cinco turnos.