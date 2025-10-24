Tierra, motor y pasión por «los tres grandes caminos de España»

El Spain Classic Raid aterriza en el Museo de la Evolución Humana de Burgos.ÓSCAR CORCUERA

Publicado por Diego Santamaría Burgos

Lo de este viernes frente al Museo de la Evolución Humana (MEH) no era una exposición de coches antiguos al uso. El barro delataba a los vehículos, con 25 años de solera como mínimo y un largo recorrido a sus espaldas, que iban llegando de manera escalonada. Por caminos de tierra partiendo de Dos Hermanas (Sevilla) desde el pasado 18 de octubre, la caravana del Spain Classic Raid recaló por tercera vez en Burgos generando curiosidad y admiración a partes iguales.

La penúltima etapa de esta singular competición de regularidad histórica concluyó sin incidentes y con un grato recuerdo para los pilotos y copilotos de los 150 equipos inscritos. Con salida en Logroño, la comitiva avanzó por la Sierra de la Demanda, acarició la Ribera del Duero para realizar una prueba especial en el circuito de autocross de Pineda Trasmonte y se adentró en Arlanza antes de llegar a la capital. De paso, los participantes aprovecharon la ocasión de visitar rincones emblemáticos de la provincia como el cementerio de Sad Hill o Santo Domingo de Silos.

«Burgos sorprende porque tiene zonas montañosas que no te esperas. Hay bosque y fauna por todas partes», reconocía el director del Spain Classic Raid, David Herranz, en plena ruta, gratamente satisfecho por cumplir de nuevo el objetivo de mostrar «paisajes y sitios curiosos de ver» en distintas zonas de la geografía nacional.

Nunca antes se había diseñado esta ruta, que culmina este sábado en Santander tras ocho etapas que superan los 2.100 kilómetros. Catorce provincias como testigos, en esta undécima edición, de una amplia y espectacular muestra de vehículos. Desde el más antiguo, un Volkswagen Escarabajo del 72 hasta unos cuantos Seat Panda, Renault 4, Toyota RAV4 (el primer SUV que salió al mercado) e incluso un Porsche 929. Sin olvidar modelos míticos de Audi o Mercedes que, las cosas como son, «no imaginarías en un camino de tierra».

Alicientes había de sobra para apostar por esta ruta a caballo entre Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Navarra y Cantabria. Quizá el principal, a juicio de Herranz, es la posibilidad de recorrer «los tres grandes caminos de España». Aunque sea en parte, la Ruta del Quijote, el Camino de Santiago y el Camino del Cid nunca defraudan. Si no, que se lo digan a los participantes extranjeros -una veintena de equipos-, visiblemente «alucinados» tras vivir una experiencia única. Puro deleite visual con inesperadas escenas costumbristas que jamás olvidarán. Como la de «un abuelete montado en un burro llevando 200 ovejas» que tanto les llamó la atención

Tanto Herranz como el resto de equipo que hace posible el Spain Classic Raid se muestran «encantados de poder enseñar España». Desde lo urbano hasta lo rural, naturaleza y arquitectura atesoran un enorme poder de seducción. También está la gastronomía, cómo no. Y Burgos, por qué no decirlo, tiene mucho que ofrecer para futuras incursiones. Con más tiempo, a poder ser, porque muchos aprovecharon la visita para hacer «turismo de talleres» con el fin de cruzar la última línea de meta obteniendo el mejor resultado posible.

El tramo final, de 214 kilómetros, transcurrirá en dirección norte pasando por Rioseras o Urbierna hasta alcanzar el embalse del Ebro. También habrá parada en Sargentes de la Lora para conocer los ya vetustos pero imponentes caballitos del yacimiento petrolífero de Ayoluengo, donde se obró el milagro del 'oro negro' a mediados de la década de los 60. Todo un lujo, bien lo sabe Herranz, llevar a cabo semejante ruta de camino a Cantabria.

Lo ideal sería que el tiempo respete. Hasta ahora, la familia de Spain Classic Raid ha tenido «mucha suerte» porque «no ha llovido». Eso evita, según detalla el director de la prueba, que se formen «riachuelos» capaces de convertir un tramo en el «Amazonas». Tan solo en Soria cayeron cuatro gotas, «lo justo para que se limpiaran los coches».

De cara a la última etapa, la emoción está servida. Con la clasificación «súper igualada», no se puede dar nada por sentado. De hecho, la jornada previa -entre Soria y Logroño- se saldó con un triple empate. Lo que está claro, tal y como constata Herranz, es que los corredores han vuelto a demostrar con creces su destreza y sentido de la orientación. Algo que a los veteranos, que son mayoría, se les da por sentado. Pero ojo, porque los nuevos vienen pisando fuerte y nunca se sabe quién puede alzarse con el primer puesto.