Vox subraya la necesidad de situar a Burgos como "nodo fundamental" en el desarrollo industrial de Castilla y León

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, se sumó al plante por el Tren Directo durante su visita a Burgos.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha subrayado la necesidad de situar a Burgos como "nodo fundamental" en el desarrollo industrial de Castilla y León con la reapertura del Tren Directo Madrid-Aranda-Burgos y la puesta en marcha de las infraestructuras pendientes para la provincia como ejes fundamentales de la acción de VOX para Burgos.

Así lo ha señalado el portavoz nacional de los de Santiago Abascal durante una visita a la capital burgalesa, donde ha asegurado que Burgos es "prioridad nacional" y ha hecho énfasis en que Vox representa la "esperanza" a las puertas de las próximas elecciones en Castilla y León.

Por otro lado, Fúster ha recordado cómo recientemente Partido Popular y PSOE han rechazado en Bruselas la propuesta de Vox de reconocer la ganadería, la agricultura o la viticultura como ejes fundamentales para la prevención de incendios.