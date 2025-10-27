Una niña de Gaza de ocho años llegará mañana al Hospital Universitario de Burgos para recibir asistencia sanitaria

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Una niña de ocho años procedente de Gaza recibirá asistencia en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) después de haber llegado este lunes a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) junto a otros 18 menores gravemente enfermos y sus acompañantes.

La menor, que ha llegado con cinco acompañantes, tiene previsto llegar este martes a Burgos, donde la Consejería y el Ministerio de Sanidad han decidido que reciba tratamiento debido al tipo de patologías que padece, según ha explicado el consejero del ramo en Castilla y León, Alejandro Vázquez, durante su visita a las obras de ampliación del Centro de Salud de Laguna de Duero (Valladolid).

Su manutención y alojamiento estará a cargo de una organización no gubernamental --Accem--, según ha aclarado Vázquez, quien no ha concretado la patología que padece la niña, igual que como la de cualquier otro paciente, pero sí ha aclarado que el Hospital de Burgos es el mejor de la Comunidad para lo que tiene.

La menor ha llegado con un grupo de 19 niños gazatíes gravemente enfermos a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y está previsto que ocho comunidades autónomas reciban a los menores y a sus 73 acompañantes.

Fuentes de Accem han explicado a Europa Press que los menores llegan acompañados de familiares y la oganización se hace cargo de un acompañamiento del día a día para tratar de contribuir a que tenga una vida lo más autónoma posible dentro de la patología que tenga.

Apoyo psicológico

La primera tarea que se lleva a cabo con estas personas es la búsqueda de un alojamiento y una labor de apoyo psicológico una vez que se analiza su estado, puesto que han dejado "todo atrás", tanto amigos y su entorno como probablemente familiares a los que es posible que no vuelvan a ver y no saben si podrán regresar a su país, han explicado las mismas fuentes.

Además, se hace un acompañamiento día a día a sus citas médicas y a realizar los trámites necesarios, con la ayuda de intérpretes, y se ven las necesidades que tiene. Así, si no tuviera que permanecer hospitalizada también se ayuda a la hora de escolarizar, además de colaborar en las gestiones para la obtención de la tarjeta sanitaria, empadronamiento, etcétera.

Una vez que se han llevado a cabo estos trámites, posteriormente se trabaja en el aprendizaje del idioma o en otras cuestiones como observar la formación del conjunto de los acompañantes para su posible integración laboral, por ejemplo.

Accem ha insistido en que lo primero es el apoyo psicológico dada la procedencia y lo vivido por estas personas y posteriormente la realización de las gestiones y trámites necesarios.

La evacuación la ha llevado a cabo la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) y el Ejército del Aire y del Espacio, según ha publicado Defensa en la red social 'X', donde ha confirmado la llegada de los 92 evacuados.

La cartera liderada por Margarita Robles se ha congratulado por el "éxito" de la misión conjunta entre su departamento, el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras, materializada por la UMAER, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), el Ala 31 y el Ala 35 del Ejército del Aire, también felicitados en el anuncio de Defensa.

Tratamiento en varias comunidades autónomas

Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña, son las comunidades autónomas que recibirán a los niños conforme a las diferentes patologías que padezcan, entre las cuales se encuentran traumatología, oncología y hematología, cardiopatías congénitas, neurologías, nefrologías, oftalmología y un gastrointestinal.

Por otro lado, Sanidad ha informado de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, gestionarán el alojamiento, manutención, atención psicológica y jurídica, además de los servicios de traducción e interpretación, de los niños y los acompañantes.

En la fase anterior de la operación, los evacuados fueron conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los entregaron a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García, que viajó hasta Amán para recibirlos, como confirmó el Ministerio de Sanidad. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes fueron coordinada por Médicos Sin Fronteras.

De esta manera, se repite una operación que el Gobierno llevó a cabo este verano, cuando se evacuaron a 13 niños gazatíes en un avión medicalizado que viajaron a España junto a sus familiares para recibir tratamientos médicos. También se realizó una misión idéntica en 2024, en la que Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a 15 niños palestinos con problemas de salud derivados de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

La acogida y atención integral de los familiares será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación. La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo adscrito al Ministerio de Sanidad.

La Oficina de Cooperación Española en Amán, dependiente de la AECID, ha realizado todos los trámites, mientras que la Embajada de España en Jordania ha tramitado los visados. Esta es la quinta evacuación humanitaria de este tipo organizada por España en el último año y medio, dentro del procedimiento de Evacuación Médica (MEDEVAC), activado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC), a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, y la OMS.