Cultura descarta las Ayudas a la Creación Escénica por el momento

Burgos, que aspira a Capital Europea de la Cultura en 2031, es una de las ciudades que no cuenta con una línea de apoyo a la creación escénica desde el ámbito público ni desde el de fundaciones. "En Burgos hay cero ayudas a la creación escénica hoy en día, tenemos que depender de ayudas que puedan salir de la Junta o del Inaem (Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música)", lamentaba la presidenta de la Asociación de Artes Escénicas de Burgos que gestiona La Parrala, Estrella R.

En 2021 se realizó la última convocatoria de Ayudas a la Creación Escénica. Una convocatoria que surgió ante el impacto de la pandemia, el confinamiento y el aislamiento a grandes aglomeraciones en la postpandemia, pero cuyo cobro se dilató en el tiempo. Ahora, a finales de 2025, se puede decir que "prácticamente todas las compañías han cobrado estas ayudas, a falta de dos casos concretos que tienen presentar documentación y se les ha trasladado, al resto se les ha abonado en su totalidad", señaló la concejal de Cultura, Andrea Ballesteros.

Una vez que se resuelvan los pagos, que impiden volver a convocar una subvención nuevamente, según se había explicado a los grupos de teatro y danza de la capital, tenían la esperanza de recuperar una convocatoria habitual en otros municipios. No está tan claro. "En principio no hay previsión de incluir esta ayuda igual que no hubo en el 22, en el 23 o en el 24, es que no las ha habido en años anteriores", aclaró Ballesteros. Aunque no parece un no rotundo. "Se valorará dentro de la gerencia si se pueden volver a recuperar, pero en principio no hay intención de cara al año 2026", señaló la edil.

Convenios pendientes

Por otro lado, la Gerencia Municipal de Cultura ultima el pago de los convenios con entidades culturales pendientes de cobrar de ejercicios pasados. "Estamos procediendo al pago de los convenios pendientes, está el de La Parrala, la Escuela Municipal de Teatro y Espacio Tangente que esperamos que vayan saliendo en estas últimas semanas". Ya se han liberado los pagos pendientes del Tribu de 2024, los bonos de lectura para 2025 y el convenio con la programación de Consulado del Mar.

El de La Parrala está pendiente el de 2024 y firmar el de este año. Se trata de 22.000 euros que se utilizan para pequeños arreglos del edificio, gastos de administración y organización de eventos, pero es una cantidad que permanece inamovible desde 2017 asumiendo así el incremento del IPC de los últimos años. "El año pasado mantuvimos una reunión en la que estuvo presente la alcaldesa y se solicitó incrementar el convenio porque se mantiene igual desde hace ocho años", reivindicó Estrella R.