El Parral reabre sus puertas y solo cerrará en momentos puntuales

Se acabó la espera. El parque de El Parral vuelve a estar operativo tras las obras de recuperación paisajística y de equipamientos ejecutada por Patrimonio Nacional. Más de 1,8 millones de euros de inversión, sufragados con fondos europeos, que han permitido la rehabilitación de un espacio histórico de Burgos. Ahora, una vez oficializada su reapertura, llega la gran pregunta: ¿permanecerá cerrado por las noches? En tal caso, también interesaría saber qué horarios se barajan.

Lo único que avanza al respecto la alcaldesa, Cristina Ayala, es que «no se va a cerrar todos los días». No obstante, el Ayuntamiento sigue negociando con Patrimonio Nacional con el fin de alcanzar un consenso en este sentido. Sea como fuere, la posición del equipo de Gobierno parece firme: se impedirá el acceso en momentos puntuales, en principio «los menos», con el fin de «evitar el vandalismo».

Las nuevas puertas, siete en total, también se cerrarán a cal y canto cuando se prevean condiciones meteorológicas adversas. Algo que, según precisa Ayala, «sucede en tantos parques y ciudades cuando hay problemas de vientos o de peligro para las personas».

Con El Parral ya disponible para la ciudadanía burgalesa, está por ver si la Jira del Curpillos volverá a celebrarse allí. Presente en la inauguración del espacio, la directora de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, subrayó que «la gestión corresponde al Ayuntamiento». No en vano, advirtió que «hay que cuidar la inversión que se ha hecho». Teniendo en cuenta, además, que «en este primer año las plantaciones son aún muy pequeñas».

«Recogemos ese mensaje y esa recomendación», apuntaría posteriormente la regidora, partidaria de no mojarse demasiado sobre la cuestión y esperar a que los burgaleses y las peñas se pronuncien en la consulta popular sobre la fiesta, a debate entre El Parral o el paseo de La Quinta.

Pros y contras hay, desde luego, para que el Curpillos de mantenga en El Parral. El «gran punto a favor», según Ayala, es que se trata del «sitio tradicional donde habitualmente se ha celebrado». Sin embargo, considera que «La Quinta es un lugar más cómodo» y, sobre todo, amplio. Al hilo de dicha cuestión, se ha de tener en cuenta que «un informe de Bomberos nos dice que la capacidad de este parque para realizar la Jira del Curpillos está en torno a las 25.000 o 30.000 personas y este año, en La Quinta, hemos sido prácticamente 50.000».