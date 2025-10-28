El PP celebrará en Burgos su foro de alcaldes de grandes ciudades: "El municipalismo que se practica aquí es un referente"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El PP celebrará los días 28 y 29 de noviembre en Burgos su II Foro de Alcaldes de Grandes Ciudades, un encuentro que reunirá a los 35 regidores 'populares' de municipios con más de 100.000 habitantes de toda España. El vicesecretario nacional de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, visitó precisamente la ciudad para anunciar que su elección como sede del evento -que contará con la presencia del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo- "no es casualidad", ya que “el municipalismo que se practica aquí es un referente para toda España”.

Acompañado por el presidente de la Diputación Provincial, Borja Suárez, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el secretario autonómico del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez, el dirigente nacional señaló que la ciudad es un "buen ejemplo del cambio que llegó a cientos de ayuntamientos de España en 2023" y que en la actualidad, además, representa "una ciudad que ha sabido combinar su gran potencial industrial con un enorme valor patrimonial", además de encontrarse "prácticamente sin paro gracias a su empuje económico e industrial". El vicesecretario nacional aprovechó la ocasión para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, a quien acusó de ser "más independentista que municipalista".

Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, agradeció la elección de la ciudad para acoger el encuentro y destacó que el objetivo es "poner en valor la aportación de las ciudades medias como Burgos al desarrollo regional e internacional". Subrayó también que el foro permitirá "mostrar cómo trabajamos desde la gestión del Partido Popular para mejorar en el día a día". "Algunos prefieren el ruido, pero aquí somos más de recoger las nueces", apostilló.

El presidente de la Diputación y del PP de Burgos, Borja Suárez, señaló que esta cita demuestra el compromiso de su formación con los ayuntamientos, "que son la primera línea de contacto con los ciudadanos". En esta idea abundó Elías Bendodo, precisamente, para destacar que al partido, con Feijóo al frente, "está con los alcaldes y con los concejales, que encarnan la política más cercana, la que está al cabo de la calle".

También en la misma línea, el secretario autonómico del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, incidió en la importancia del municipalismo para la comunidad. Recordó al hilo que Castilla y León "cuenta con 2.248 ayuntamientos y es la comunidad más extensa de España, lo que nos obliga a tener una política cercana y comprometida con el ámbito local". No desaprovechó la ocasión para destacar que los presupuestos autonómicos de 2026, cuyo borrador daba a conocer Alfonso Fernández Mañueco hace un par de semanas, son, con más de 15.700 millones de euros, "los más altos y expansivos de la historia, con una apuesta clara por los municipios y el medio rural".

Bendodo, de hecho, valoraba las cuentas como la hoja de ruta de los mandatarios 'populares' en una región a la que su gestión, aseguró, colocaba como la comunidad "más a la vanguardia de la política social, de la educación y de la dependencia" del país. Es más, estas cuentas, indicó, marcan la diferencia con Sánchez, al que le reprochó una vez más su "cobardía" por prorrogar los presupuestos estatales. "Tome nota de María Guardiola", le aconsejó al presidente del Gobierno central, en referencia a la decisión de la máxima responsable de la Junta de Extremadura que convocaba elecciones al no lograr un apoyo mayoritario a sus cuentas. El vicesecretario del PP aplaudió su valentía por "devolverle la voz al pueblo" e instó a Sánchez a "seguir sus pasos".

Descartó además que la situación de Extremadura se asemeje con la de Castilla y León y reclamó respetar los plazos. "Aquí los presupuestos se acaban de presentar, veremos qué pasa, a ver si conseguimos sacarlos adelante. La diferencia es que hay una fecha límite, que es el mes de marzo", zanjó, fecha en la que en todo caso Mañueco estará obligado a convocar los comicios, sin adelanto, al cumplirse el plazo ordinario de cuatro años.