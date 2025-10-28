Un alarmista prorruso siembra inquietud en los cuarteles de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

¿Cabría la posibilidad de que Burgos sufra un ataque aéreo con misiles por parte de Rusia? Nunca se sabe, aunque por ahora no parece demasiado probable. Sin embargo, hay quien sí lo cree. Hasta el punto de remitir tres cartas al Ayuntamiento alertando de ello y, de paso, justificando las acciones del Gobierno de Vladimir Putin en la guerra de Ucrania.

Las misivas, según ha podido saber este periódico, fueron enviadas por un vecino de la ciudad, aportando sus datos reales de filiación, a través del registro municipal bajo la modalidad de petición. Más allá de su alarmismo, hablando incluso de una situación de «riesgo extremo para la población civil», el autor de estos escritos deja claro su apoyo inquebrantable a la Federación Rusa.

Tal y como adelanta El Confidencial Digital, una de las cartas se dirige a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. El principal requerimiento de este prorruso convencido no es otro que la retirada inmediata de la sede del Centro de Coordinación para la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en Apoyo a Ucrania» (EUMAM), ubicado en el acuartelamiento Diego Porcelos. Teniendo en cuenta que allí se «entrena a militares ucranianos», dicha instalación sería un «objetivo legítimo» para el Kremlin.

La noticia de ECD ha generado revuelo e inquietud en los cuarteles de la ciudad. De hecho, ya circula en numerosos grupos de WhatsApp integrados por efectivos del Ejército. Hay quien se lo toma más en serio y quien menos. Mientras tanto, fuentes municipales indican a este periódico que desde el Ayuntamiento no se le da «mayor importancia». Al fin y al cabo, este tipo de cartas son «como tantas que se reciben de diferente índole».

Sea como fuere, el autor de estas misivas desliza que «nada impide» la utilización de «armas modernas». Por ejemplo, las «supersónicas» que el Ejército ruso «viene utilizando a diario y de forma rutinaria y exitosa contra la OTAN en el actual campo militar ucraniano». Así pues, España se situaría en el punto de mira. Por ello, solicita a Ayala que traslade este escrito a las autoridades competentes para, en última instancia, evitar «utilizar a los ciudadanos de Burgos como escudo humano».

Aparte de esta petición, ECD también se hace eco del contenido de otra carta en la que se reclama al Ayuntamiento la suspensión de la representación de El lago de los cisnes, a cargo del Ballet de Kiev, que se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre en el Fórum Evolución. En este caso, la crítica subyace de la «apropiación cultural» que la compañía ucraniana hace de una obra del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky.

Este diario está pendiente de conocer una valoración de esta serie de presuntas amenazas por parte del Ejército de Tierra o, en tal caso, del Ministerio de Defensa. No en vano, se da la circunstancia de que este burgalés ya ha enviado cartas de similar naturaleza con anterioridad a otras administraciones. Entre ellas, la Subdelegación del Gobierno.