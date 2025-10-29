Susto de camino al instituto: un autobús escolar se sale de la vía a las afueras de Burgos

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Afortunadamente, todo ha quedado en un susto. Un autobús escolar que presta servicio a los alumnos del instituto Camino de Santiago que residen en distintas localidades del Alfoz de Burgos ha sufrido un accidente este miércoles, a primera hora de la mañana, a las afueras de la capital.

El siniestro, a raíz de una salida de vía en la BU-30 cerca de Villagonzalo Pedernales, tuvo lugar a las 8:08 horas. Nada más recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 trasladó la incidencia a Guardia Civil. Posteriormente, se movilizaría a la Policía Local al ser su demarcación.

Fuentes del 112 y de la Policía Local confirman a este periódico que, por suerte, nadie ha resultado herido. De hecho, ni siquiera se solicitó asistencia sanitaria al comprobarse que tanto el conductor como los pasajeros se encontraban en perfecto estado.

La principal hipótesis que se baraja, según indican fuentes municipales, es que el accidente se produjo debido a las malas condiciones climatológicas en ese momento.

Con agentes de la Unidad de Atestados en el lugar de los hechos para garantizar la seguridad de los afectados y del resto de vehículos que transitaban por la vía, se ha procedido al trasvase de pasajeros a otro autobús para que prosiguiesen la ruta en dirección al instituto.

Mientras tanto, se requirió la presencia de la empresa Grúas Desi para proceder a la retirada del vehículo.