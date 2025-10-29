Ayala, sin noticias "oficiales" del Burgos CF tras lanzar su oferta para ampliar El Plantío

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Quince días después de hacer pública la oferta del Ayuntamiento para participar en la ampliación del estadio municipal El Plantío, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, asegura que no ha vuelto a tener noticias "oficialmente" de Burgos CF. "No he tenido ninguna conversación con el presidente del club en este tiempo, no ha habido comunicación", precisó.

No obstante, la propuesta formulada "sigue en pie, desde luego", aseveró la regidora y señaló que, en todo caso, la posible colaboración público-privada que pueda surgir para levantar esa pretendida 'Ciudad del Deporte' "tendrá que seguir los cauces legales que en España se imponen para estos casos".

Cabe recordar que Ayala comprometía una aportación de 20 millones de euros "como máximo" para las obras de ampliación y mejora del Estadio de El Plantío, lo que la regidora, en el momento del anuncio, consideró "una buena decisión" para el aficionado, para el club y para la ciudad.

Se trata de una aportación que va a suponer "el 40%" de la inversión total que el Burgos CF quiere realizar en el recinto, que costará en torno a 50 millones de euros y de los cuales la sociedad anónima deportiva "pondrá el 60%, equivalente a 30 millones", según apuntaba la primera edil el pasado 15 de octubre.

En este contexto, el Ayuntamiento de Burgos trasladaba además su intención de realizar una actuación integral "de otros 20 millones de euros" en el entorno de lo que ha dado en llamar la 'Ciudad del Deporte', que conforman el estadio El Plantío, el Coliseum -donde juega ACB el San Pablo Burgos-, las piscinas municipales, el polideportivo, que usa el Tizona, la pista de hockey y las pistas de tenis. Todo ello en un entorno único en la ciudad, "a mitad de camino entre el centro y Gamonal".