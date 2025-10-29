Cruz Roja en Burgos reconoce el compromiso de 217 empresas que colaboran y permiten le mejora de la empleabilidad de 450 personas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cruz Roja Burgos ha querido reconocer y agradecer, en el día de hoy, a todas y cada una de las empresas de la provincia que colaboran incesantemente y que desarrollan un papel muy importante en la empleabilidad de las personas con las que trabaja el Área de Empleo de Cruz Roja.

Han sido 1.300 personas las que se han atendido y dado respuesta en el Área de Empleo, 800 de ellas han participado en alguno de los itinerarios integrales hasta la fecha, de las cuales al menos 450 personas acabarán el año con un trabajo nuevo.

La jornada, que ha tenido lugar en el Fórum Evolución Burgos, ha comenzado con una Charla formativa: 'Incertidumbre y cambio: compañeros de cordada en el cambio hacia la cima', impartida por la reconocida alpinista, Araceli Segarra.

Posteriormente, se ha celebrado el acto de reconocimiento, en el que, además del agradecimiento y reconocimiento a las empresas colaboradoras, también ha habido lugar para una ‘mesa de experiencias’, en la que han intervenido dos participantes de los diferentes planes de empleo, dos empresas y una persona voluntaria de Cruz Roja.

Durante el acto, la presidenta provincial de Cruz Roja en Burgos, Maria Isabel de Blas, ha recordado el 25 aniversario del Plan de Empleo de Cruz Roja, y ha aprovechado para poner en relieve “el sentimiento de satisfacción que para nosotros supone poder colaborar con empresas de todo tipo, que creen al igual que nosotros que el trabajo y el empleo es trascendental para que cualquier persona alcance su realización plena”.

Asimismo, de Blas, ha manifestado que “son los colectivos vulnerables con los que trabajamos, los que siguen teniendo mayores desventajas para acceder a un empleo. Las mujeres alejadas del mercado laboral, personas de origen extranjero con solicitud de asilo y refugio, mayores de 45 y menores 30 años y personas con problemas de salud o discapacidad”.

Por ello, desde Cruz Roja se trabaja, en el marco de la campaña ‘Contrata Sin’, bajo los lemas: ‘…Sin horas de vuelo’ para los y las jóvenes; ‘…Sin denominación de origen’ para personas de origen extranjero; ‘…Sin fecha de caducidad’ para personas mayores; ‘…Sin género de dudas’ para mujeres.

En este sentido, la presidenta provincial de Cruz Roja en Burgos, ha asegurado que “nuestro objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas que más dificultad tienen, generando oportunidades que les ayuden a abrirse camino en el mercado laboral, a través de una atención personalizada, al mismo tiempo que incidimos en el entorno para eliminar barreras que detectamos”.

Plan de Empleo Cruz Roja en Burgos

El Área de Empleo de Cruz Roja en la provincia de Burgos tiene tres puntos de actividad presencial continuada en la Asambleas Comarcales de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Desde estos puntos se atiende a las demandas de toda la provincia, canalizando las respuestas a la ciudadanía a través de los diferentes proyectos que se llevan a cabo.

De este modo, de Blas explica “el trabajo con cada una de las personas que llega a Cruz Roja es individualizado y no solo tratamos de capacitar o encontrar una oferta de trabajo, si no de dotarla de herramientas que favorezcan su autonomía, enseñándola a identificar sus fortalezas y entrenar sus debilidades a través de la orientación y formación”.

Además, hasta el mes de octubre, se han realizado un total de 16 cursos con alta demanda en el mercado laboral y cuando acabe el año se habrán cualificado a más de 300 personas en los diferentes sectores como producción, camareros/as de pisos, organización y gestión de almacenes, cuidados a personas dependientes, personal de supermercado y comercio, auxiliar de albañilería, estética de manos y uñas o mantenimiento de jardines y zonas verdes.

Los cursos que desarrolla el Área de Empleo de Cruz Roja en Burgos están financiados por: el Fondo Social Europeo PLUS, la Junta de Castilla y León a través del Servicio Público de Empleo y la Gerencia de Servicios Sociales, el Excmo. Ayuntamiento de Burgos, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Fundación Círculo y la Fundación Ibercaja. Estas instituciones han estado representadas por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Roberto Sáiz, el concejal del Ayuntamiento de Burgos de Hacienda, Contratación, Patrimonio e Industria, Ángel Jesús Manzanedo, Emilio de Domingo de la Fundación Círculo y César Díaz y Raquel Vázquez de Fundación Ibercaja.