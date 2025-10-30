De la Rosa presenta su renuncia como concejal para centrarse en las elecciones autonómicas

El portavoz socialista, Daniel de la Rosa, durante el Debate del Estado de la Ciudad celebrado en julio.TOMÁS ALONSO

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz del PSOE y exalcalde de Burgos Daniel de la Rosa ha presentado su renuncia al acta de concejal para centrarse en la política regional como secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, cargo que estaba compatibilizando como la portavocía de los socialistas burgaleses desde el pasado mes de febrero.

Con esta renuncia, el secretario de Organización del PSOE se centrará en la precampaña y en la campaña electoral, en la que formará parte de la candidatura de Carlos Martínez a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

La renuncia al acta de concejal del Ayuntamiento de Burgos se formalizará en el próximo Pleno extraordinario, solicitado por el PSOE para hacer un monográfico sobre políticas de vivienda, que se celebrará el martes 4 de noviembre. Una formalizada esa renuncia, será en el próximo Pleno municipal cuando le reemplace en la bancada del PSOE Félix Cantabrana. Cantabrana es abogado.

Desde el pasado mes de abril, Josué Temiño es el secretario general de la Agrupación Local del PSOE, cargo que también le sitúa como el posible candidato a encabezar la lista del PSOE en las próximas elecciones municipales.