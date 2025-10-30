Dos detenidos por traficar con cocaína que escondían en el trastero de un edificio en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Burgos ha detenido y puesto a disposición judicial a dos individuos, presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Días atrás, agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas obtenían información de que una pareja de sujetos se estaría dedicando a vender dosis de cocaína “base” en Burgos.

Tras identificar plenamente al primero de ellos, el pasado día 21 de octubre por la tarde se estableció un dispositivo de vigilancia sobre sus movimientos, observando cómo entraba en el interior de un centro de salud próximo a su domicilio.

Allí, observaron la realización de “un pase de droga”, es decir un intercambio de droga (normalmente y como fue el caso, una dosis de la misma) por dinero. Tras identificarse cómo policías, procedieron a su inmediata detención, interviniéndole ocultos entre sus ropas 6 dosis más de lo que resultó ser cocaína, con un peso bruto de 1,9 gramos. El joven consumidor que acababa de comprar la sustancia, decidió ante la presencia policial tragársela, por lo que debió ser atendido de forma inmediata.

Acto seguido, los agentes acompañaron al detenido a un trastero de su propiedad. Casualmente o no, al llegar observaron a un sujeto más joven que salía del mismo apresuradamente, tratando de esconder una bolsita con 175 gramos de cocaína.

En la inspección realizada en dicho trastero se hallaron evidencias relacionadas con su presunta actividad ilícita, así como un patinete y una bicicleta eléctrica, cuya propiedad se investiga.

En conjunto, la Operación “Fast” se ha saldado con la intervención de: 178,2 gramos de cocaína; una caja fuerte con 395 euros en moneda fraccionada; una báscula de precisión; una pistola simulada y un patinete y una bicicleta, ambos eléctricos.

La Policía Nacional trabaja sin descanso contra las actividades relativas al tráfico de drogas, y agradece cualquier información que permita una mayor eficacia en dicha tarea.