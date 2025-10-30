Cultura destina 100.000 euros a la Fundación Atapuerca para la campaña de excavación de 2025

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte destina 100.000 euros a la Fundación Atapuerca para la campaña de excavación arqueo-paleontológica 2025. Se financiarán los gastos de seguridad y logística y actividades de comunicación de los trabajos en los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca, así como la adecuación, reparación y mantenimiento de los caminos de acceso.

La Fundación Atapuerca tiene entre sus objetivos la investigación, divulgación, defensa y mejora del patrimonio histórico, cultural y natural que conforman los hallazgos y descubrimientos presentes y futuros de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, así como la difusión de dichos hallazgos y su divulgación, tanto en foros científicos como entre el público en general. Por ello, desde su constitución, apoya la labor de excavación, investigación y difusión realizada por el equipo de investigación que trabaja en los mencionados yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la Sierra de Atapuerca.

Las actuaciones que lleva a cabo la Fundación en el año 2025 se centran, como en años anteriores, en distintos aspectos relacionados con sus fines, tales como el fomento de la investigación científica en torno a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, la promoción de la formación de investigadores, la contribución a la difusión de los hallazgos científicos entre la sociedad en general, así como en foros especializados en el ámbito nacional e internacional, junto al respaldo organizativo al programa de investigación de los yacimientos, la coordinación del apoyo logístico a las campañas de excavaciones o la colaboración al desarrollo local del entorno territorial de los yacimientos, entre otras.

En lo relativo a la logística de la campaña de excavación, se financiarán las actuaciones necesarias, tanto para la preparación de la campaña, como para el adecuado desarrollo y conclusión de la misma en los yacimientos. Las actividades de comunicación y prensa tienen como objeto informar sobre el Proyecto Atapuerca y las actividades vinculadas en los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales y en las propias herramientas de difusión de la Fundación, todo ello, a través de la creación de contenidos digitales para su difusión en redes sociales y en la página web, entre otras acciones.