Cultura destina 100.000 euros a la Fundación Atapuerca para la campaña de excavación de 2025

Se financiarán los gastos de seguridad y logística y actividades de comunicación de los trabajos en los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca

Trabajos en el yacimiento de Portalón de Cueva Mayor en Atapuerca.

Trabajos en el yacimiento de Portalón de Cueva Mayor en Atapuerca.SANTI OTERO

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte destina 100.000 euros a la Fundación Atapuerca para la campaña de excavación arqueo-paleontológica 2025. Se financiarán los gastos de seguridad y logística y actividades de comunicación de los trabajos en los yacimientos arqueológicos de la Sierra de Atapuerca, así como la adecuación, reparación y mantenimiento de los caminos de acceso.

La Fundación Atapuerca tiene entre sus objetivos la investigación, divulgación, defensa y mejora del patrimonio histórico, cultural y natural que conforman los hallazgos y descubrimientos presentes y futuros de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, así como la difusión de dichos hallazgos y su divulgación, tanto en foros científicos como entre el público en general. Por ello, desde su constitución, apoya la labor de excavación, investigación y difusión realizada por el equipo de investigación que trabaja en los mencionados yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la Sierra de Atapuerca.

Las actuaciones que lleva a cabo la Fundación en el año 2025 se centran, como en años anteriores, en distintos aspectos relacionados con sus fines, tales como el fomento de la investigación científica en torno a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, la promoción de la formación de investigadores, la contribución a la difusión de los hallazgos científicos entre la sociedad en general, así como en foros especializados en el ámbito nacional e internacional, junto al respaldo organizativo al programa de investigación de los yacimientos, la coordinación del apoyo logístico a las campañas de excavaciones o la colaboración al desarrollo local del entorno territorial de los yacimientos, entre otras.

En lo relativo a la logística de la campaña de excavación, se financiarán las actuaciones necesarias, tanto para la preparación de la campaña, como para el adecuado desarrollo y conclusión de la misma en los yacimientos. Las actividades de comunicación y prensa tienen como objeto informar sobre el Proyecto Atapuerca y las actividades vinculadas en los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales y en las propias herramientas de difusión de la Fundación, todo ello, a través de la creación de contenidos digitales para su difusión en redes sociales y en la página web, entre otras acciones. 

