Los funcionarios se revuelven: "Si la economía va como un tiro, debemos notarlo en nuestro salario"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Los principales sindicatos del sector público -UGT, CSIF y Comisiones Obreras- convocaban una protesta frente a la Subdelegación del Gobierno para mostrar su "hartazgo" y exigir la apertura inmediata de una negociación salarial que actualice las retribuciones de los empleados públicos en 2025. "Si la economía va como un tiro, debemos notarlo en nuestro salario", aseveraban, para advertir que si el diálogo que reclaman no llega, "habrá huelga".

Federico Sanz, secretario de Organización de Servicios Públicos de UGT, instaba al ministro de la Función Pública, Óscar López, a "sentarse con los sindicatos" para abordar la actualización de los sueldos y otras cuestiones pendientes, como la tasa de reposición o las múltiples carencias en la Administración. "No es de recibo que, con indicadores que dicen que crecemos por encima de la media europea y acuerdos de subidas en otros sectores, sigan sin tocar nuestras condiciones salariales", denunció.

En la misma línea se pronunció, por CSIF, su vicepresidenta en Burgos, Beatriz Díaz, que acusó al Gobierno de mantener un "bloqueo" de la negociación y exigió, además de subida salarial, "refuerzo de plantillas, fin de la temporalidad, jornada de 35 horas y carrera profesional para todos los empleados públicos". Díaz advirtió de que esta movilización es "solo la primera" y que, si no hay avances, el sindicato está preparado para convocar paros.

Por su parte, Marcos Citores, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO), denunció que, mientras en el sector privado las subidas salariales rondan el 3,5% o 4%, los empleados públicos siguen sin aumento alguno en 2025, una "pérdida de poder adquisitivo que afecta en la provincia de Burgos a 30.000 personas".

Los tres portavoces sindicales coincidieron en que el deterioro de los servicios públicos está ligado a la falta de personal y a la externalización de funciones, e insistieron en que, si el Gobierno no convoca la mesa de negociación antes de final de año, intensificarán las protestas.