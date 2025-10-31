10 años contribuyendo a salvar vidas

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Cuando a Vanessa Pérez le diagnosticaron linfoma de Hodgkin, en 2013, se dio cuenta de que «no había apoyo para los pacientes». Afortunadamente, logró salir adelante gracias a un autotrasplante de células madre. Sin embargo, no se conformó con rehacer su vida como si nada. Sabía, por experiencia propia y ajena, que «la gente tenía muchas dudas sobre cómo era la donación de médula ósea». Eso motivó, junto a otras compañeras, que diese el paso para tejer una red de apoyo desde Burgos.

Hace ya 10 años, aunque parece que fue ayer, se puso en marcha la Asociación de Donantes de Médula Ósea de Burgos (Admobu). Desde entonces, la entidad se ha dejado la piel para visibilizar la dura realidad de quienes padecen enfermedades oncohematológicas. Ya sea mediante aféresis o por punción de la cresta iliaca de la cadera, un amplio rango de la población puede contribuir a salvar infinidad de vidas.

A lo largo de esta última década, Admobu se ha dado a conocer en toda la provincia de forma activa, organizando charlas, conferencias y actividades solidarias como la Carrera Dona Médula de Cardeñadijo, que en su última edición -el pasado mes de abril- logró reunir a más de 600 personas.

Toca ahora celebrar el cumpleaños como se merece. Será a través de un Congreso, los días 15 y 16 de noviembre, concebido para impulsar aún más si cabe el trabajo desempeñado desde 2015. La primera jornada, de carácter interno, servirá para «presentar la asociación» y dar cuenta de lo conseguido hasta ahora. La segunda, en la sala Polisón del Teatro Principal desde las 9:30 hasta las 14:30 horas, estará abierta al público.

Según detalla Pérez, actual presidenta de Admobu, la cita del sábado abordará distintas temáticas relacionadas con el diagnóstico, tratamiento y superación de enfermedades como la leucemia, los linfomas o los síndromes mielodisplásticos. Se hablará, entre otras cosas, de alimentación y nutrición, ejercicio físico y -lo más importante- «gestión emocional». Para ello, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar «testimonios reales».

Consciente de lo «importante» que resulta prestar «apoyo a familiares y cuidadores», Pérez se enorgullece del «trabajo duro» de estos 10 años porque ha servido para «llegar a la gente». En la actualidad, la asociación ronda el centenar de socios y a nadie se le escapa que «escuchar otras vivencias ayuda emocionalmente».

Gracias a este desempeño silencioso, idéntico al de otras entidades en el resto del país, la solidaridad ha ido en aumento. Según los datos recabados por el Registro Nacional de Donantes, en 2024 se contabilizaron 505.505 personas, un 27% más respecto al ejercicio anterior. En Castilla y León, mientras tanto, se incorporaron 819 nuevos donantes.

Queda mucho por hacer, desde luego, para que quienes sufren enfermedades oncohematológicas se sientan plenamente respaldados y, sobre todo, reciban el mejor regalo posible: la vida. En este sentido, la presidenta de Admobu pone de manifiesto que el principal objetivo, la razón de ser de la entidad, se ha cumplido con creces: «ayudar a los pacientes y ponerles en contacto entre ellos».