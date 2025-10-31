Telefónica impulsa la revolución digital en los servicios sociales en Castilla y león con la IA y Bigdata

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Telefónica quiere revolucionar el sector de los Servicios Sociales en la región liderando su digitalización. Esta digitalización se apoya en la amplia conectividad de la compañía y en tecnologías punteras como BigData y la Inteligencia Artificial, que poner al servicio de las AAPP.

Telefónica presentará este lunes en el Club de prensa de El Mundo de Castilla y León su propuesta integral para transformar los servicios sociales de Castilla y León mediante la tecnología más avanzada, con especial foco en la atención a los mayores y en la lucha contra la soledad no deseada. Esta iniciativa se sustenta en la inversión de 500 millones de euros que la compañía ha destinado a la región entre 2020-2024, destinada, en gran medida, al despliegue de infraestructura de ultra banda ancha que sustente soluciones digitales avanzadas y plataformas de servicios para la administración y el ciudadano.

La propuesta de Telefónica se centra en un concepto diferenciador de 'Empatía Digital Avanzada', que combina tecnología de vanguardia con compromiso humanitario, superando la mera automatización, ya que la compañía sostiene que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés y que son las personas el centro de su actividad.

Castilla y León se enfrenta a una realidad demográfica que exige soluciones innovadoras. Con 2.397.889 habitantes y un índice de envejecimiento del 223,8% (223 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16), la región es la tercera más envejecida de España. En ese contexto, más de 176.371 personas mayores de 60 años viven solas en la Comunidad, representando el 65,10% mujeres y el 34,90% hombres. Hay 371.574 hogares unipersonales (más del 35% del total), siendo Castilla y León la Comunidad con mayor porcentaje de personas viviendo en soledad 65.993 personas mayores de 80 años viven completamente solas, la franja de edad más vulnerable.

En este contexto, sector público y privado trabajan intensamente para afrontar un reto que no se puede obviar y para el que es necesario utilizar el potenciar que ofrece la tecnología. En concreto, la propuesta de Telefónica se articula en tres grandes ejes de servicios. En primer lugar, el acompañamiento de los mayores en el hogar, ya que el 80% manifiesta querer seguir viviendo en sus casas el mayor tiempo posible.

Para ello, la compañía ofrece soluciones tecnológicas como la teleasistencia avanzada con sensores de detección de presencia, Social TV para mantenerse conectado, asistente virtual por voz que monitoriza el estado socio-sanitario, gestión remota de pacientes y dispositivos wearables adaptados, entre otros.

Para cuando vivir en el hogar no es posible, Telefónica apuesta, en segundo lugar, por la digitalización de residencias y centros de mayores, que supone una Transformación integral de los centros para que los mayores se sientan como en casa mediante digitalización completa: videollamadas desde TV, sistema paciente-enfermera, trazabilidad de residentes, Smart Building con climatización inteligente, eficiencia energética, conectividad total con fibra óptica y 5G, y teleconsulta médica avanzada, control de errantes, lavandería inteligente, etc. En muchos de estos proyectos, Telefónica trabaja ya con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidad de la Junta de Castilla y León. También con ayuntamientos y otros agentes implicados.

El tercer eje del Plan de Telefónica consiste en la modernización de los Servicios Sociales con herramientas de gestión e inteligencia de negocio, que incluyen espacios digitales accesibles y seguros, asistentes virtuales (ChatBot y VoiceBot), oficina virtual de atención al ciudadano y gobierno del dato con análisis IoT y Big Data. El dato, en concreto, la inteligencia del dato, se convierte en el motor de cambio social y asistencial.

Con esta propuesta, Telefónica no solo ofrece tecnología, sino una visión humana para hacer que Castilla y León sea líder en atención social digitalizada. Según la compañía la digitalización del sector supondrá un beneficio social y económico cuantificable. Permitirá la creación de empleo de calidad, atraerá inversión empresarial, optimizará la gestión de recursos públicos y, sobre todo, servirá para ayudar a las personas, especialmente a las más vulnerables.