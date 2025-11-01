La vivienda, inaccesible para jóvenes. Solo tres de cada diez compradores tienen menos de 40 años

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El acceso a la vivienda es, en la actualidad, una verdadera misión imposible para los jóvenes burgaleses. Con los precios en subida constante y un salto cada vez más tardío al mercado laboral, acompañado en ocasiones de precariedad, la adquisición de una casa se complica, o, al menos, se retrasa. Lejos de tratarse de una percepción, los datos así lo evidencian.

Sin ir más lejos, el nuevo Portal Estadístico del Notariado, que se estrenaba la pasada semana con la intención de ofrecer una imagen veraz del panorama inmobiliario, arroja que solo tres de cada diez compradores de vivienda en el último año en la capital burgalesa tenían menos de 40 años. La cifra se vuelve testimonial -apenas del 8%- por debajo de los 30, para concentrarse en mayor medida entre los 41 y los 60, que acumulan el 45% de las transacciones totales registradas entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, periodo más reciente disponible en la citada web.

En total, durante esos doce meses, se formalizaron 2.629 compraventas y el precio medio del metro cuadrado construido se situó en 1.662 euros en el conjunto del periodo, cuantía que experimentó un incremento interanual progresivo del 2,66%, tras la leve caída del ejercicio anterior.

De vuelta a las características de los que se animaban a adquirir una casa o un piso, la edad media es de 46 años. Aunque 700 tenían entre 30 y 40 años, casi mil superaban los 50, y hasta 400 tenían más de 60, lo que, lógicamente, eleva el dato general. Cabe indicar en este punto que la página en cuestión no especifica si se trata de una primera vivienda o sucesivas.

Esta realidad, no obstante, apenas ha variado en los últimos años, al margen de la evolución de la oferta inmobiliaria. Solo la pandemia desplomó este indicador hasta los 40 años, allá por 2020, acercándose más, tanto antes como después, a los 45. Los rebasaba en los últimos ejercicios y llegaba a alcanzar los 47 años de media en 2024. En otras palabras, el mercado inmobiliario burgalés se sostiene sobre compradores de mediana edad.

Con todo, la realidad difiere por barrios. Según los datos del Portal Estadístico del Notariado, que ofrece los datos desagregados por código postal, los jóvenes se inclinan por la zona sur, que registra una edad media del comprador reciente de vivienda de 40 años. Coincide esta situación con que el 09001 también ofrece el segundo precio medio más barato, de 1.578 euros por metro cuadrado, y eso que el incremento en esta área en concreto respecto al año anterior roza el 12%. En concreto, el importe medio de las 404 ventas materializadas en tal entorno asciende a 148.603 euros.

En el extremo opuesto, en cuanto a la edad media de los compradores, se sitúa el código postal 09002, que agrupa las calles de San Julián y El Crucero y llega hasta La Quinta. Sube este indicador hasta los 49 años, aunque el precio es solo ligeramente superior, muy cerca de la media de la ciudad, con 1.610 euros por metro cuadrado, que subía un 20% durante el año pasado, al pasar de 1.600 a los 2.000 en agosto. Esta zona superaba las 200 transacciones hasta agosto, con un importe medio de 161.620 euros.

El casco histórico y los barrios de San Pedro de la Fuente y Fuentecillas corresponden al código postal 09003, donde se vendían en los doce meses analizados 364 viviendas por un importe medio de 152.492 euros. Al tener menos superficie, de media, que las compradas en otras zonas, este dato es inferior, pese a que el precio a lo largo del periodo se ubica en torno a los 1.700 euros el metro cuadrado. La edad media de los nuevos propietarios es de 47 años.

El Portal Estadístico del Notariado también señala la proporción de casas de segunda mano y nuevas, por cada código postal. Mientras que en el 09001 y en el 09002 las primeras son amplia mayoría -más del 90% y del 80%, respectivamente-, en este enclave urbano ganan peso los inmuebles a estrenar y suponen un 25% del total. La edad media en este caso es de 47 años.

Del oeste al corazón comercial, el código postal 09004 ostenta el precio medio más elevado del último año, con 2.114 euros por metro cuadrado, indicador que ha disminuido casi un 20% en el periodo analizado. Así, el importe de las 193 viviendas adquiridas -de 110 metros de superficie- en esta zona, que incluye vías como la avenida de la Paz, supera los 232.000 euros. Un 20% eran nuevas y la edad de los compradores rondó mayoritariamente los 45 años.

Muy próximo se ubica el 09005, con Vadillos y la avenida del Cid, como zona destacada, lo que hace que, dadas las características de los inmuebles situados allí, caigan tanto los metros cuadrados de superficie como el precio, a 84 y 1.621, respectivamente, en relación con el entorno vecino ya analizado. En este caso, el coste registra un incremento del 6% respecto a hace un año y casi la totalidad de las 210 compraventas afectaban a una vivienda de segunda mano. Apenas un 1,9% eran nuevas. La edad media es de 48 años y llama la atención en esta área que un 10% de las adquisiciones son de personas jurídicas, es decir, entes o sociedades, cuando en el resto de entornos rondan el 4%.

Los dos códigos postales restantes aglutinan áreas especialmente populosas. El 09006 afecta a espacios como la barriada de los Ríos, Vista Alegre y sectores en desarrollo como el S4. De ahí que acumule 400 compras hasta agosto de 2025, siendo el 34% nuevas. El precio medio rondaba los 1.700 euros por metro cuadrado, con 115 de superficie aproximada, lo que arroja un importe superior a 197.000 euros. Con todo, pese a tratarse de un espacio en expansión, la edad media no baja de los 46 años.

Gamonal copa el 09007. Es el área más barata, por poco, con 1.573 euros por metro cuadrado, y por eso sus 807 compraventas -el doble que el anterior, sin ir más lejos- apenas rebasan los 141.000 euros de importe medio. También son más pequeñas, con 90 metros cuadrados. La edad media es de 45 años.

Extranjeros

Solo suponen un 5% del total, pero llama la atención la variedad de lugares de origen de esa pequeña porción de compradores de vivienda en la capital burgalesa. Personas nacidas en Rumanía lideran la clasificación, al acumular una cuarta parte de las adquisiciones. Les siguen los procedentes de Bulgaria y Colombia, con un 9% y un 7%, empatados estos con georgianos. En quinta posición se encuentran los compradores de Venezuela, que suman un 5% del total.