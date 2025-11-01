Dos detenidos en Burgos tras robar monedas de plata y de colección valoradas en unos 6.000 euros

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos detuvieron a dos individuos por la sustracción de importante cantidad de monedas de plata y de colección, valoradas en unos 6.000 euros, según informaron fuentes policiales. Tal y como recoge el comunicado al que ha tenido acceso Ical, el pasado 25 de octubre se produjo la detención de un sujeto multirreincidente, como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras acceder en dos ocasiones al trastero de un bloque de viviendas situado en el distrito sur de la capital.

Un colaborador suyo, que le acompañó una tercera vez al mismo lugar con idénticas intenciones, también fue detenido, y se le investiga por un delito de receptación.

El relato de lo ocurrido tuvo su origen el pasado 18 de octubre, cuando el propietario de las valiosas piezas sustraídas -una importante cantidad de monedas de plata y de colección- y denunciante de los hechos, se percató de que la puerta de su trastero se encontraba forzada, por lo que, tras solicitar la presencia de una dotación de la Policía Nacional en el lugar, constató su interior revuelto y la sustracción de la colección aludida.

Tras las gestiones practicadas, ya elevadas al Juzgado competente en la denominada Operación ‘Numus’, agentes encargados de la investigación de delitos contra la propiedad reunieron los indicios objetivos que permitieron identificar y detener a los presuntos responsables.

El primero de ellos fue el presunto autor material del robo de las piezas, que acudió en dos ocasiones a dicho trastero para sustraer el botín. Se trata de un hombre de mediana edad repetidamente detenido por la Policía Nacional por hechos similares este año.

Al segundo se le considera autor de un delito de receptación, tras localizar en su poder parte de las monedas robadas, a quien también le constan antecedentes policiales por delitos comunes. En todo caso, tras cometer los hechos, ambos detenidos intentaron vender la colección de piezas en establecimientos del ramo.

El conjunto de monedas robadas ha sido valorado por su legítimo propietario en unos 6.000 euros. Una parte significativa de ellas han sido recuperadas, y ya se encuentran de nuevo en su poder.