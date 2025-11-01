El Correo de Burgos

Fotos: Así se ha conmemorado el Día de Todos los Santos en Burgos

A pesar de la lluvia, miles de burgaleses se han acercado al cementerio de San José para honrar la memoria de sus seres queridos

Una mujer visita la sepultura de un ser querido.

Una mujer visita la sepultura de un ser querido.Oscar Corcuera

Virginia Martín
Burgos

El cementerio de San José se ha llenado de burgaleses que querían rendir homenaje a sus difuntos.

