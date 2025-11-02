Castilla y León viste a su nueva generación

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La creatividad y el talento de los jóvenes diseñadores de Castilla y León está dejando una huella cada vez más visible en la moda nacional. La Pasarela ‘Uniendo Moda Castilla y León’, que recientemente finalizó su tercera edición, se ha convertido en un escaparate regional para descubrir nuevas promesas del sector. Los tres últimos ganadores del Concurso Jóvenes Diseñadores son un fiel reflejo del futuro del sector, así como de la diversidad y la originalidad que caracteriza a las nuevas generaciones de diseñadores.

Manuel Pérez tiene hoy 23 años, y hace dos se alzó con el primer galardón en este certamen, con una propuesta que le permitió al año siguiente desfilar en la pasarela con sus propias creaciones. Natural de Valladolid, Pérez se formó en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos, y reconoce que llegó al mundo de la moda casi por casualidad. Fue mientras cursaba el bachillerato de ciencias, y gracias a una conversación con un amigo que iba a estudiar lo mismo, cuando se despertó su curiosidad por conocer más acerca del diseño.

A partir de ahí, decidió investigar un poco acerca de esta profesión y probar suerte en Burgos, donde encontró en este mundo su espacio para expresarse y evolucionar. “Al final me acabé sintiendo bastante cómodo, a pesar de no ser el prototipo de persona que le guste dibujar desde pequeño”, indica.

Durante sus estudios, Pérez fue construyendo su estilo, y la oportunidad llegó para él con el Concurso de Jóvenes Diseñadores. Este reconocimiento supuso un espaldarazo “motivacional” para él, dado que no solo te permite mostrar tus diseños en siguiente edición de la Pasarela, sino que también te aporta algo de visibilidad en la Comunidad. “Al final te abre una puerta de cara a tener algo de portfolio”, afirma.

Una vez finalizados sus estudios, Manuel optó por permanecer en Burgos, donde encontró un trabajo más enfocado al diseño gráfico y textil, que está siendo todo un aprendizaje para él. Su objetivo, tal y como él mismo explica, no es crear su propia marca de inmediato, sino que antes quiere formarse y ganar experiencia en diferentes ámbitos del sector. En este punto, reconoce que le gustaría seguir probando en todo aquello relacionado con el diseño creativo, y lamenta que no haya más oportunidades en esta Comunidad como sí lo hay en otras más grandes como Madrid o Barcelona.

Este joven diseñador vallisoletano observa el futuro de la moda en la Comunidad con esperanza, aunque también con espíritu crítico, ya que considera que hacen falta más oportunidades laborales y visibilidad exterior para aquellos que se inician en esta profesión. En esta línea, explica que la Pasarela es una gran plataforma, pero echa en falta que tenga más promoción fuera de Castilla y León.

Pasión por la moda desde la más tierna infancia

Desde bien pequeña, Zaira Domenech tuvo claro que la creatividad formaría parte de su vida. Esta joven burgalesa de 23 años aún recuerda lo mucho que disfrutaba vistiendo a sus juguetes, y cómo transformaba los leotardos del colegio para crear nuevas prendas para sus muñecas. Cuando llegó el momento de elegir sus estudios, Zaira no sabía que esa pasión infantil podía convertirse en una profesión. Así llegó a la Escuela de Arte de Burgos, donde no solo descubrió su pasión por la costura, sino que también aprendió entender la moda como una forma de expresión.

Su salto a la visibilidad también llegó de la mano de la Pasarela ‘Uniendo Moda Castilla y León’, donde su Trabajo de Fin de Grado le otorgó el primer premio y la oportunidad de desfilar su marca en la edición de 2025. “Fue un chute de energía y motivación”, confiesa la diseñadora, que asegura que desde entonces su nombre ha empezado a sonar dentro del circuito regional. “Me van surgiendo cosillas”, confiesa. Proyectos que poco a poco “van abriendo puertecillas”, tal y como ella misma explica.

Zaira Domenech, jóven diseñadora burgalesa ganadora de la Pasarela 'Uniendo Moda Castilla y León'Ricardo Ordóñez

Al igual que muchos de sus compañeros, Zaira sueña con tener su propia marca, aunque también es consciente de las dificultades que conlleva emprender desde Castilla y León. En este punto, lamenta que no haya más “oportunidades y ayudas para los jóvenes”. Pese a todo, no pierde la esperanza, y mira con admiración a referentes locales como Guillermo Décimo-también de Burgos- que está haciéndose hueco en el sector de la moda. “Me gusta mucho y me parece de valorar todo el trabajo que hace. Al final, lo hace todo el solo y su ropa conlleva mucho trabajo. Aun así él sigue luchando por sus sueños y me parece un buen referente”, afirma Domenech, que reconoce que el ejemplo de Guillermo Décimo le da “esperanzas”.

Entre la artesanía y la innovaciónLa última ganadora del Concurso Jóvenes Diseñadores, Lucía Peguero, empezó a estudiar la carrera de Química; sin embargo, tras dos años, decidió apostar por el mundo de la moda. “Mi tía y mi madre tenían una máquina de coser y se la pedí prestada. Siempre me ha atraído mucho el mundo de las manualidades”, afirma la joven vallisoletana.

Hoy en día, Peguero, que se encuentra en su último año de formación en la Escuela Superior de Diseño de Valladolid, idea prendas para mujer, aunque en un futuro le gustaría apostar por diseños más “unisex”, y ropa más duradera. “Que no sea fast fashion y se pueda llevar durante décadas”, afirma la joven, que recuerda lo importante que es que nos sintamos cómodos con las prendas que llevamos. “Cuando diseño, pienso más en la obra en sí misma. Como si fuese una obra de arte", explica.

Lucía Peguero acaba de ser reconocida con este premio, por lo que a corto plazo sus grandes planes pasan por finalizar su último curso y diseñar el resto de prendas que se podrán ver el próximo año sobre la pasarela regional.

Con respecto al futuro, la visión de Lucía mantiene un poco la línea de sus compañeros. Ella defiende la importancia de trabajar por este sueño, y aunque también considera que es difícil adentrarse en el sector de la moda, sí que cree “poco a poco” llegará su turno de demostrar todo lo que tiene dentro.

Estos jóvenes diseñadores demuestran que Castilla y León no solo produce talento, sino que también marca tendencias. En los tres hay un denominador común: su pasión por el mundo de la moda y lograr abrirse un hueco en un sector que tildan de “difícil” y lleno de retos. Sin embargo, son conscientes del esfuerzo que va a conllevar y están dispuestos a asumirlo, así como probar diferentes opciones les acerquen o les permitan conseguir su gran sueño.