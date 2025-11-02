Piden 9 años de prisión para un traficante sorprendido con cerca de un kilo de speed

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

La Audiencia Provincial de Burgos juzga este lunes 3 de noviembre a A.M.B. por tráfico de drogas, delito por el que se enfrenta a una pena de 9 años de prisión. Según el relato de hechos descrito por la Fiscalía, el pasado 12 de marzo, en torno a las 21.30 horas, agentes de la Policía Nacional sorprendieron al acusado que salía de un portal de la calle Vitoria y se subía a un taxi. Al generar sospechas a los policías, paran el taxi a la altura de la calle Esteban Sáez Alvarado.

Cuando el acusado ve a los agentes sale del coche y huye a la carrera hasta que es interceptado por los policías, momento en el que se inicia un forcejeo entre el acusado y los agentes, que consiguen reducirlo. Una vez que logran reducirlo, cuando los agentes inician el cacheo posterior, el acusado volvió a resistirse con fuerza, por lo que lo introducen en el vehículo policial, momento en el que A.M.B. golpea la puerta del coche que impacta en la mano de uno de los agentes, lo que provocó un traumatismo en una mano. El otro agente también presentaba contusiones en ambas manos como consecuencia de la intervención.

Antes de que los agentes le metieran en el coche policial, habían intervenido al acusado una mochila. En el interior llevaba una bolsa en la que encontraron más de 800 gramos speed, que tras su secado dejó un peso de 281,18 gramos con un valor de 8.446,64 euros en el mercado ilegal. Además, le intervinieron 3,37 gramos de cocaína, con un valor superior a los 320 euros en el mercado ilícito.

Por ello, la Fiscalía solicita una pena de 9 años de prisión por un delito de tráfico de drogas, así como un año de prisión por un delito de resistencia a la autoridad.