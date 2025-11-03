Kike Herrero: El pintor de miniaturas burgalés que domina el arte del detalle

Alejandro sale con una miniatura de las Tortugas Ninja en la mano. Lo hace satisfecho con el resultado y sobre todo con ganas de pintar más. En solo tres horas ha podido aprender las nociones básicas de la pintura de miniaturas en uno de los talleres que el artista burgalés, Enrique Herrero- alias Kike Beroller-, imparte en la capital burgalesa. Y es que ese es el objetivo de este burgalés que en septiembre se lanzaba a la piscina dejando su trabajo y creando su propia academia. «Se trata de animar a otros a descubrir este arte que engancha desde el primer momento y de que quienes desean que las miniaturas de sus juegos de mesa estén personalizadas puedan hacerlo», explica.

Herrero trabaja en una miniatura en su estudio.TOMAS ALONSO Amor a primera vista Desde niño, este burgalés ha disfrutado pintando, Una afición que abandonó unos años durante la adolescencia, pero que recuperaría después. «Siempre como un hobby», recuerda. Poco después llegarían las miniaturas. Hace casi dos décadas y «por casualidad».



«En aquel momento vivía de alquiler y mi compañero de piso tenían miniaturas de Warhammer que pintaba él mismo», recuerda. «Me llamó tanto la atención que al poco tiempo estaba comprando mis primeras ‘minis’ y mis primeros botes de pintura», señala. Aquella nueva afición empezó a ocupar horas y horas en el día de Kike, que decidió tomar algunos cursos para «mejorar la técnica».

Herrero trabaja en una miniatura en su estudio.TOMAS ALONSO Formarse y practicar En Burgos «no había mucha oferta de cursos de este tipo, así que me fui a Madrid». Fue en el año 2017. «Era un curso de fin de semana y las miniaturas no eran tanto de juegos, sino de exposición», recuerda. «Como pintar un cuadro, pero en 3D», afirma el burgalés, que muestra todos sus trabajos en la cuenta de Instagram @kike_beroller.



Tras aquel curso, Kike ha hecho alguna formación más, pero la realidad es que todo lo que sale de sus pinceles es fruto de horas y horas de práctica. Por sus manos han pasado todo tipo de personajes: desde orcos, guerreros, figuras históricas, monstruos, etc. «No tengo una preferencia», asegura, al tiempo que señala que «pintar de todo te ayuda a ser más versátil».



Herrero trabaja en una miniatura en su estudio.TOMAS ALONSO El proceso En casa, Kike tiene su taller. Un pequeño espacio propio al que no le falta detalle y en el que el artista burgalés pasa horas y horas cada día. Asegura que no tiene un ritual para pintar, pero sí alguna que otra costumbre. «Siempre tengo que tener una taza de café cerca», explica.



En el ambiente, nada del otro mundo. Ni siquiera música. «Me gusta escuchar podcasts», señal. «Escucho de todo tipo y de muy diversas temáticas». Una voz o varias voces de fondo que generan esa sensación de compañía que no molesta.



Para pintar una miniatura el primer paso es prepararla lo mejor posible para eliminar las posibles imperfecciones. «En el caso de que sean de plástico es necesario quitarle rebabas y limpiarla si es de resina». Después es el momento de «tapar juntas y dejar la figura lista para pintar».

Herrero trabaja en una miniatura en su estudio.TOMAS ALONSO 20251030 ENRIQUE HERRERO _ KIKE BEROLLER PINTOR MAQUETAS 04 El artista burgalés señala que el momento clave es previo a todo el proceso. «Es muy importante mirar referencias de la figura que se va a pintar para elegir los colores a utilizar, así como referencias de composición y de ambientación en caso de que la miniatura vaya insertada en una escena», explica, al tiempo que señala que «tener un buen conocimiento de los volúmenes es clave en la pintura de miniaturas».



A partir de ese momento, es hora de imprimar y empezar con los colores base. Poco a poco, Kike va incorporando color. Lo hace con pincel, no con aerógrafo, tal y como hacen muchos artistas del mundillo. «Prefiero el pincel porque siempre lo he hecho así y el aerógrafo lo utilizo de vez en cuando como una herramienta más», apunta.



Después se van incorporando luces y sombras. «En mi caso, pinto primero de forma tenue dónde quiero poner las luces y sombras y luego ya lo pinto de forma definitiva». De esta manera, «ves cómo le queda a la figura ese tipo de iluminación y si lo quieres cambiar». De esta manera, con una habilidad especial para dar detalles a una obra que cabe en una mano, Kike consigue que una figura sea una interpretación real a escala. ¿El material? Pintura acrílica y muchos pinceles.



Herrero trabaja en una miniatura en su estudio.TOMAS ALONSO Sin miedo al fallo Hace dos años, el artista empezó a impartir talleres y un curso regular a lo largo de todo el año en la academia Art- Terra. «En los talleres de tres horas hablo muchísimo porque trato de que las personas que vienen se vayan con muchos conocimientos básicos», apunta entre risas. En ese tiempo, los participantes se llevan a casa una figura pintada por ellos mismos y en muchos casos, las ganas de volver a encontrarse con una miniautura.



«Muchos tienen miedo a equivocarse o a estropear la figura», pero para el artista es clave «quitarse el miedo a fallar o a cometer errores» porque «a lo largo de nuestra vida vamos a pintar muchas figuras y no pasa nada por ‘fastidiar’ una». De hecho, en ese proceso de fallar y de ensayo error puedes descubrir que haya ‘errores’ que no lo son tanto y que quedan muy bien en nuestra miniatura».



Una de las miniaturas que Herrero tiene en su estudio.TOMAS ALONSO Una aventura con nombre propio Fueron esos talleres en Art- Terra y la gran acogida que tuvieron los que le animaron a querer dedicarse de forma profesional a este mundillo. Ahora y tras mucho meditarlo, ha dado el paso y ha apostado todo a las miniaturas. «Después de hablarlo con mi pareja y meditarlo mucho, pensé que era ahora o nunca y que si no lo hacía ahora no lo haría en ningún momento».



Así, desde septiembre imparte clases regulares en La Fragua, un espacio creativa del también artista Iván Sarnago. «Estoy muy contento con la acogida», apunta. Y es que la pintura de miniaturas es para todos los públicos. «El alumno más pequeño tiene 10 años y el mayor ya está jubilado», apunta.